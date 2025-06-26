أزمة خطيرة تشتعل بين أحمد السقا وطليقته مها الصغير هذا ما حصل بينهما

الوكيل الإخباري- حررت الإعلامية مها الصغير محضرًا في قسم شرطة أول أكتوبر ضد طليقها الفنان أحمد السقا، متهمةً إياه بالتعدي عليها وعلى سائقها بالضرب والسب، داخل أحد الكمبوندات السكنية بمدينة 6 أكتوبر.

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وأفادت مها في البلاغ أن السقا طاردها بسيارته وقطع عليها الطريق، قبل أن يعتدي عليها لفظيًا وجسديًا، ثم ضرب السائق عندما حاول التدخل. كما أكدت وجود عبارات تهديد خلال الواقعة.



السائق بدوره حرر محضرًا مماثلًا، مشيرًا إلى أنه تدخل لفض الاشتباك لكنه تلقى ضربًا من الفنان المصري.



وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للاستماع إلى أقوال الأطراف والشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.