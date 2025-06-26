أزمة خطيرة تشتعل بين أحمد السقا وطليقته مها الصغير هذا ما حصل بينهما

وأفادت مها في البلاغ أن السقا طاردها بسيارته وقطع عليها الطريق، قبل أن يعتدي عليها لفظيًا وجسديًا، ثم ضرب السائق عندما حاول التدخل. كما أكدت وجود عبارات تهديد خلال الواقعة.
السائق بدوره حرر محضرًا مماثلًا، مشيرًا إلى أنه تدخل لفض الاشتباك لكنه تلقى ضربًا من الفنان المصري.
وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للاستماع إلى أقوال الأطراف والشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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