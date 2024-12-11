أزمة زينة واحمد عز الى الواجهة من جديد

وبحسب تصريحات المحامي، فإن زينة تطالب أحمد عز في الدعوى القضائية بزيادة نفقة نجليها التوأم "زين الدين وعز الدين"، وكذلك زيادة مصروفات المسكن والخادمة.
وأوضح أنه تقدّم بمستندات رسمية تكشف الدخل الحقيقي السنوي الذي يتحصل عليه الفنان أحمد عز، وكذلك أجره في فيلمه الأخير "ولاد رزق 3"، موضحاً أنه حصل فيه على 30 مليون جنيه، ومشيراً إلى الإيرادات القياسية التي حقّقها الفيلم، والتي بلغت نحو 737 مليوناً و684 ألف جنيه.
وبعدها بسنوات، قضت محكمة الأسرة بإلزام أحمد عز بدفع مصاريف مدرسية سنوية للتوأم بقيمة 900 ألف جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامتها زينة، والتي طالبت فيها بإلزامه بدفع المبلغ المذكور كمصاريف توأمها المقيدين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة.
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