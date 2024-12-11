أزمة زينة واحمد عز الى الواجهة من جديد

الوكيل الإخباري- تقدّم محامي الممثلة المصرية زينة بطلب إلى محكمة الأسرة للمطالبة بزيادة نفقة طفليها التوأم من الممثل أحمد عز.



وبحسب تصريحات المحامي، فإن زينة تطالب أحمد عز في الدعوى القضائية بزيادة نفقة نجليها التوأم "زين الدين وعز الدين"، وكذلك زيادة مصروفات المسكن والخادمة.

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وأوضح أنه تقدّم بمستندات رسمية تكشف الدخل الحقيقي السنوي الذي يتحصل عليه الفنان أحمد عز، وكذلك أجره في فيلمه الأخير "ولاد رزق 3"، موضحاً أنه حصل فيه على 30 مليون جنيه، ومشيراً إلى الإيرادات القياسية التي حقّقها الفيلم، والتي بلغت نحو 737 مليوناً و684 ألف جنيه.

وكان القضاء المصري قد قرر إثبات نسب طفلي زينة لأحمد عز، حيث قضت محكمة الأسرة في عام 2015 بإثبات نسبهما إليه بصفته والدهما، وتضمّن الحكم الصيغة التنفيذية التي أعطت زينة الحق في استخراج شهادات الميلاد للتوأم والأوراق الرسمية الخاصة بهما.



وبعدها بسنوات، قضت محكمة الأسرة بإلزام أحمد عز بدفع مصاريف مدرسية سنوية للتوأم بقيمة 900 ألف جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامتها زينة، والتي طالبت فيها بإلزامه بدفع المبلغ المذكور كمصاريف توأمها المقيدين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة.

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