أزمة قاسية تضرب فنانا مصريا شهيرا... مرض خطير يهدد حياة ابنته (فيديو)

وفي حديثه مع الإعلامي عمرو الليثي، أوضح أن داليا خضعت لـ74 جلسة علاج كيماوي، وانتهى بها المطاف بزرع نخاع في فرنسا، بعد أن اضطر لبيع شقته في الإسكندرية لتغطية نفقات العلاج.
وأضاف: "السرطان موت وخراب ديار... لكن ربنا كرمني وأصدقاء كثر وقفوا إلى جانبي".
واختتم قائلاً: "الحمد لله، بنتي شُفيت بنسبة 85% واليوم هي في صحة جيدة".
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