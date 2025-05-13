أزمة قاسية تضرب فنانا مصريا شهيرا... مرض خطير يهدد حياة ابنته (فيديو)

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري صبحي خليل، نجم مسلسل "المداح"، عن تفاصيل مؤلمة عاشها بعد إصابة ابنته داليا بمرض السرطان في مرحلته الرابعة، قائلاً: "لو ما كنتش متمسك بربنا، ما كنتش استحملت".

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وفي حديثه مع الإعلامي عمرو الليثي، أوضح أن داليا خضعت لـ74 جلسة علاج كيماوي، وانتهى بها المطاف بزرع نخاع في فرنسا، بعد أن اضطر لبيع شقته في الإسكندرية لتغطية نفقات العلاج.



وأضاف: "السرطان موت وخراب ديار... لكن ربنا كرمني وأصدقاء كثر وقفوا إلى جانبي".



واختتم قائلاً: "الحمد لله، بنتي شُفيت بنسبة 85% واليوم هي في صحة جيدة".