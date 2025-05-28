الأربعاء 2025-05-28 12:55 م
 

أزمة ياسمين صبري ومحمد رمضان تعود مُجددا.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)

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ياسمين صبري
 
الأربعاء، 28-05-2025 12:20 م

الوكيل الإخباري-  رفضت الفنانة المصرية ياسمين صبري التعليق على أزمتها مع الفنان محمد رمضان، وذلك خلال لقاء تلفزيوني أثناء مشاركتها في سحور رمضاني أقيم بأحد فنادق القاهرة مؤخراً.

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وخلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، تجاهلت ياسمين سؤالًا حول إمكانية التعاون مجددًا مع رمضان، واكتفت بالقول: "أنا موجودة هنا عشان فيلم المشروع X، ده أهم من أي حاجة، واتشرفت بالعمل مع كريم عبد العزيز، وأتمنى الفيلم يعجبكم"، دون أن تذكر اسم محمد رمضان أو تلمح إلى الخلاف.


يُذكر أن فيلم "المشروع X" من بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، ويشارك فيه إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم هنا الزاهد وماجد الكدواني، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

 

 

لبنان 24

 
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