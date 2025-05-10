أسرة أم كلثوم تُهدد وتتخذ إجراءات قانونية.. إليكم السبب

الوكيل الإخباري- أعلنت أسرة كوكب الشرق، الفنانة الراحلة أم كلثوم، عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع فيديو تقلّد صوتها أو تُظهرها وهي تؤدي أغنيات معاصرة، معتبرة ذلك انتهاكًا لإرثها الفني وتاريخها الموسيقي العريق.

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ويأتي هذا التصعيد بعد انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو تُظهر أم كلثوم – باستخدام الذكاء الاصطناعي – وهي تغني أغانٍ لمغني الراب المصري "ويجز"، ما أثار استياء عائلتها واعتبروه تشويهاً لصورتها الفنية.



وفي بيان رسمي، أكدت العائلة أن أم كلثوم كانت وما زالت أيقونة للفن العربي بصوتها وأسلوبها الذي لا يُضاهى، وأن التعدي على هذا التراث من خلال فيديوهات مفبركة يُعد "محاولة لطمس هويتها الغنائية الفريدة".



من جانبها، أعربت جيهان، حفيدة أم كلثوم، عن انزعاجها في تصريحات صحفية قائلة:

"شاهدنا فيديوهات تُظهر أم كلثوم وهي تغني باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغاني ويجز، وهذا أمر مستفز للغاية. نجاحها بلونها الغنائي وتاريخها كافٍ ليبقى خالداً، فلماذا يُظهرونها بهذه الطريقة؟"

وأضافت: "سنقوم كعائلة باتخاذ كل الإجراءات القانونية إذا تكرر هذا الأمر."



وأكدت الأسرة أنها لن تتهاون في حماية إرث الفنانة الكبيرة، وستلجأ إلى القضاء لمنع أي محاولات لتزييف صورتها الفنية، مشددة على أن هذه الفيديوهات تُعد انتهاكًا لاحترام الجمهور الكبير الذي ما زال يُجلّ اسم أم كلثوم بعد عقود من رحيلها.



يُذكر أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تقليد أصوات الفنانين الراحلين أصبح ظاهرة متنامية، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والقانونية حول العالم، خاصة في ظل غياب تشريعات واضحة تنظم حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بهذه التقنية الجديدة.