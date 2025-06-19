أسرة العندليب تطالب مهرجان "موازين" بدفع تعويض قدره مليون دولار

وقال محمد شبانة، نجل شقيق العندليب، إن الشركة المنظمة تعاقدت مع المنتج محسن جابر بصفته مالك حقوق الأغاني، رغم أنه لا يملك الحق القانوني الكامل، بل يستأجره بعقود مؤقتة، ما اعتبرته الأسرة انتهاكاً لحقوقها واستغلالاً غير مشروع لتراث عبد الحليم.
إدارة المهرجان ترد
في المقابل، أكدت إدارة مهرجان "موازين – إيقاعات العالم" أن العرض لا يستخدم صورة أو مقاطع أصلية للعندليب، بل يعتمد على ممثل شبيه وتجسيد فني لا يتطلب قانونياً إذناً من الورثة، موضحة أن التصاريح الرسمية حصلوا عليها من محسن جابر، المالك الحصري لحقوق الاستغلال.
وأوضحت الجمعية المنظمة "مغرب الثقافات" أن الحفل يحترم الرمزية الفنية ولا يمس كرامة الفنانين، وأن استخدام الهولوغرام يخضع لضوابط قانونية وأخلاقية دقيقة.
كما أشارت الشركة المنفذة إلى تقديمها 25 عرضاً سابقاً بتقنية الهولوغرام للفنان الراحل، بينها 4 عروض داخل مصر بحضور بعض أفراد العائلة، مؤكدة أن جميع العروض كانت بتصاريح قانونية.
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