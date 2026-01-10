السبت 2026-01-10 01:46 م

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تؤكد محو بياناتها من السجلات الجنائية

نيفين مندور
 
السبت، 10-01-2026 10:32 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت أسرة الفنانة المصرية الراحلة نيفين مندور، التي توفيت في 17 ديسمبر 2025 إثر حريق شقتها في الإسكندرية، عن محو جميع بياناتها من السجلات الجنائية.

وقالت الأسرة، في بيان نقلته وسائل الإعلام، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكمًا نهائيًا يقضي بإلغاء كافة التهم الموجهة إليها، وإزالة أي تسجيل أو قيد مرتبط بالقضية، مؤكدين على ضرورة احترام أحكام القضاء وحرمة الموت.


وكانت نيفين مندور قد توفيت نتيجة اختناق بالدخان الناجم عن الحريق الذي اندلع في شقتها بمنطقة العصافرة، وفق تقرير الطب الشرعي.

 

ارم نيوز

 
 


