أسرة عبد الحليم حافظ ترد على منتحل صفة العائلة

الوكيل الإخباري- شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من التفاعل، بعد تداول فيديو لشخص يدّعي انتماءه إلى أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ويتحدث باسم العائلة، ما دفع أسرة العندليب الأسمر إلى إصدار بيان رسمي لنفي الأمر، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، حفاظًا على اسم وتاريخ الفنان. اضافة اعلان





نشرت أسرة عبد الحليم حافظ الفيديو المتداول عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، مرفقًا بتوضيح حاسم جاء فيه: "هذا المدعي لا يمت بأي صلة إلى عائلة الفنان عبد الحليم حافظ، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضده، كي لا ينساق وراءه أي من محبي وعشاق العندليب الأسمر".



وأكدت الأسرة رفضها التام لأي شخص يحاول التحدث باسمها أو استغلال اسم الفنان الراحل لتحقيق الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



كما أشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص المذكور، حفاظًا على اسم العائلة وتاريخ الفنان.



العائلة تحلم بفيلم عالمي عن العندليب الأسمر



في سياق آخر، كشفت أسرة عبد الحليم حافظ مؤخرًا عن رغبتها في إنتاج عمل سينمائي ضخم يوثق المسيرة الفنية والإنسانية للعندليب، على غرار أفلام السيرة الذاتية العالمية، وفي مقدمتها فيلم أسطورة البوب مايكل جاكسون.



وعبّر عبد الحليم الشناوي، حفيد العندليب، عن إعجابه بأعمال السير الذاتية الفنية، مؤكدًا أن الأسرة تتمنى تقديم تجربة سينمائية مختلفة تليق بتاريخ عبد الحليم حافظ الفني.



وقال عبر الصفحة الرسمية للعائلة على "فيسبوك": "حقيقي كنت سعيدًا بهذه التجربة البصرية والصوتية الرائعة، ونفسي يتعمل فيلم لحليم بتقنية فنية جديدة ومختلفة وإنتاج كبير يليق بتاريخ حليم الفني".





