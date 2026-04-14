أسعار تذاكر حفل عمرو دياب تشعل جدلاً على مواقع التواصل في مصر

وانقسمت الآراء حول هذه التسعيرة، إذ اعتبرها كثيرون مبالغاً فيها ولا تراعي مختلف شرائح المجتمع المصري، في حين رأى آخرون أن الأمر يخضع لمنطق العرض والطلب، وأن من حق الجهة المنظمة تحديد الأسعار وفق اعتبارات تجارية بحتة.
ومن المقرر أن يحيي "الهضبة" حفلاً غنائياً ضخماً تحت عنوان “الحكاية” في 1 أيار المقبل داخل حرم الجامعة الأمريكية في القاهرة، فيما شددت الشركة المنظمة على أن هناك فئات أخرى من التذاكر بأسعار أقل ومتاحة للجمهور.
وتبدأ أسعار الفئات العادية من 1000 و2150 جنيها للفرد الواحد، بينما تقفز الفئات المميزة لتتراوح بين 6000 و7500 جنيه للفرد.
وتركّز الجدل الذي ضجت به منصات التواصل الاجتماعي على "باقة المجموعات" التي تستهدف الرفاهية القصوى، إذ طُرحت تذاكر مخصصة لـ 10 أشخاص بقيمة 175 ألف جنيه للفرد الواحد، فيما سجلت فئة " VIP " رقما قياسيا بلغ مليون جنيه لمجموعة مكونة من 15 شخصا.
يشار إلى أن آخر أعمال دياب هي أغنية "ناقصاك القعدة" في إعلان غنائي في رمضان 2026، لصالح إحدى شركات الاتصالات بمشاركة أبنائه، والذي تجاوز حاجز الملياريْ مشاهدة عبر مختلف المنصات الرقمية.
