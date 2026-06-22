أسعار صادمة لحفل عمرو دياب بتركيا

وأعلنت الجهة المنظمة طرح التذاكر بفئات متنوعة تبدأ من 4 آلاف ليرة تركية، فيما تصل أسعار فئات الـVIP إلى مئات الآلاف من الليرات مع مزايا وخدمات خاصة.
ويأتي الحفل ضمن جولة صيفية يواصل خلالها عمرو دياب إحياء عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها، كما يستعد لإقامة حفل آخر في أبوظبي خلال الأيام الأخيرة من يونيو الجاري. ويُعد حفل إسطنبول محطة مميزة في مسيرته الفنية كونه أول لقاء غنائي له مع الجمهور التركي.
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