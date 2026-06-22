أسعار صادمة لحفل عمرو دياب بتركيا

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء أول حفل غنائي له في تركيا يوم 2 أغسطس المقبل بمدينة إسطنبول، على مسرح Ataköy Marina Arena، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من محبيه والجاليات العربية.

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وأعلنت الجهة المنظمة طرح التذاكر بفئات متنوعة تبدأ من 4 آلاف ليرة تركية، فيما تصل أسعار فئات الـVIP إلى مئات الآلاف من الليرات مع مزايا وخدمات خاصة.