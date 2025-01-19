أسماء بارزة وإنجازات لامعة.. قائمة الفائزين بجوائز "Joy Awards 2025"

الوكيل الإخباري- في أجواء مبهرة من الإبداع والحداثة، أقيم مساء أمس السبت في العاصمة السعودية الرياض حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في نسختها الخامسة، بحضور عدد من نجوم الفن العرب والعالميين.

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كان من أبرز الحضور النجوم العالميين مثل الممثل الأمريكي مورغان فريمان، والممثل والمخرج أنتوني هوبكنز، والممثل الهندي هريثيك روشان، ولاعب كرة القدم تيري هنري، والنجم التركي باريش أردوتش.



كما شهد الحفل مشاركة المؤلف والمنتج الألماني هانز زيمر، والممثل ماثيو ماكونهلي، والأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي، والفنان مارتن لورنس، والمخرج البريطاني غاي ريتشي، والفنان التركي بوراك أوزتشيفيت.



نجوم عرب بارزون

شهد الحفل أيضًا حضور عدد من نجوم الفن العرب مثل الفنانة السورية جومانة مراد، والفنانة أصالة نصري، والفنان عمرو دياب، والفنان أحمد عز، والفنان تامر حسني، والفنانة نادية الجندي، والفنانة سمية الخشاب، والفنان السوري باسم ياخور، والفنانة نسرين أمين، والمخرج طارق العريان، والفنانة يسرا، والفنان ماجد المهندس، والفنانة أنغام، والفنان تامر عاشور.



كما حضر الحفل الفنانون اللبنانيون نيقولا معوض، ماغي بوغصن، ياسمين صبري، حسين فهمي، عمرو يوسف، زينة مكي، منة شلبي، ورزان جمال، وأحمد حلمي وزوجته منى زكي، والمخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة اللبنانية ستيفاني عطا الله.



قائمة الجوائز

في الحفل، تم توزيع 19 جائزة على النجوم وصناع الفن في العالم العربي والعالمي. من أبرز الجوائز:

- أفضل ممثل في المسلسلات العربية: الفنان السوري سامر إسماعيل عن دوره في "العميل".

- أفضل وجه جديد: الفنانة السعودية العنود عبدالحكيم.

- أفضل مسلسل مصري: "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر.

- جائزة الإنجاز مدى الحياة: الفنان السوري ياسر العظمة، الممثل الأمريكي مورغان فريمان، الأوبرالي أندريا بوتشيلي، والمخرج الكوري جاي كي يون.

- أفضل مسلسل خليجي: المسلسل السعودي "شباب البومب".

- أفضل ممثلة في المسلسلات: الفنانة العراقية الكويتية هدى حسين عن دورها في "امرأة واحدة لا تكفي".

- أفضل مخرج درامي: المخرجة السورية رشا شربتجي عن مسلسل "ولاد بديعة".

- أفضل مخرج سينمائي: المخرج المصري طارق العريان عن فيلم "ولاد رزق 3: القاضية".

جوائز رياضية وفنية أخرى

- الرياضي المفضل: اللاعب السعودي سالم الدوسري.

- أفضل رياضية: هتان السيف.

- شخصية العام الفنية: الممثل الأمريكي ماثيو ماكونهلي.

- الممثل المفضل عن فئة السينما: الفنان المصري هشام ماجد عن فيلم "X مراتي".

- الممثلة المفضلة عن فئة السينما: الفنانة المصرية هنا الزاهد عن فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة".

- صناع الترفيه الفخرية: هريثيك روشان، غاي ريتشي، محمد عبدالعزيز، زهير مراد، بالإضافة إلى فنانين سعوديين وكويتيين وقطريين.

- كما توج الفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بجائزة أفضل فيلم سينمائي، بينما حصل الشاب السعودي - - -أحمد القحطاني على جائزة المؤثر المفضل.

الجوائز الموسيقية

- أفضل أغنية موسيقية: تامر عاشور عن "هيجيلي موجوع"، وأنغام عن "هو أنت مين".

- الوجه الجديد المفضل في الموسيقى: الشاب السعودي راكان آل سعد.

- الفنان المفضل: عايض.

- الفنانة المفضلة: أصالة.

- الأغنية المفضلة: "الجو" للفنان ماجد المهندس، حيث تسلم الجائزة نيابة عنه رئيس مجلس إدارة شركة روتانا للصوتيات سالم الهندي.