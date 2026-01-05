أسماء جلال تكشف عن فيلم جديد مع أحمد فهمي

الوكيل الإخباري- كشفت الممثلة المصرية أسماء جلال حقيقة مشاركتها في فيلم «برجاء ربط الأحزمة» أمام آسر ياسين، نافية في تصريح لـ«إرم نيوز» انضمامها للعمل. وأوضحت أنها تُحضّر حاليًا لفيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي.

كما أكدت عدم مشاركتها في أي عمل درامي خلال موسم رمضان المقبل، بعد مشاركتها في العامين الماضيين بمسلسل «أشغال شقة» إلى جانب هشام ماجد.



يُذكر أن فيلم «إن غاب القط» يُعرض حاليًا، ويجمع أسماء جلال وآسر ياسين، بمشاركة انتصار، محمد شاهين، كارمن بصيبص، حمزة دياب، وعدد من الفنانين.