أسماء جلال تكشف عن فيلم جديد مع أحمد فهمي

كما أكدت عدم مشاركتها في أي عمل درامي خلال موسم رمضان المقبل، بعد مشاركتها في العامين الماضيين بمسلسل «أشغال شقة» إلى جانب هشام ماجد.
يُذكر أن فيلم «إن غاب القط» يُعرض حاليًا، ويجمع أسماء جلال وآسر ياسين، بمشاركة انتصار، محمد شاهين، كارمن بصيبص، حمزة دياب، وعدد من الفنانين.
-
أخبار متعلقة
-
مسلسل "سيرة آل الجلالي" يعود للضوء بعد 25 عاماً من عرضه
-
مفاجأة رمضان 2026.. شقيق ياسمين عبدالعزيز "بطل" أمامها في "وننسى اللي كان"
-
رسائل غامضة وصور عائلية.. الحقيقة الكاملة لعودة تامر حسني وبسمة بوسيل
-
موسم درامي استثنائي.. منة ويوسف ودينا ومصطفى وإياد معاً في رمضان 2026
-
عابد فهد يشوّق جماهيره لرمضان 2026
-
25 يوماً من الألم… نادين تحسين بيك تروي أصعب تجربة في مسيرتها الفنية
-
بعد جدل واسع.. كيف انتهت أزمة نوال الزغبي والشامي؟
-
ماحقيقة وفاة الفنان السوري بسام كوسا ؟