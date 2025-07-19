أسماء جلال تلاحق مصفف شعرها قضائياً.. ما السبب؟

الوكيل الإخباري- تصاعد الخلاف بين الفنانة المصرية أسماء جلال ومصفف شعرها السابق، بعد نشر الأخير مقطع فيديو أعلن فيه اعتزاله المهنة ، مشيرًا إلى أن أسماء كانت آخر فنانة عمل معها، وهو ما اعتبرته الفنانة زجًا باسمها دون إذن في موضوع حساس يمسّ معتقداته الشخصية.

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وأعلنت جلال عبر منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك:

"تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر.. وبشكر كل قيادات وزارة الداخلية المصرية على سرعة الاستجابة وسرعة التصرف".



خلفية الخلاف

مصفف الشعر كان قد نشر فيديو عبر تيك توك، قال فيه إنه قرر ترك العمل في تصفيف شعر الفنانات بعدما راوده شعور بالذنب خلال عمله مع أسماء جلال، مضيفًا:

"كنت بسرّح شعرها علشان تطلع حلوة في الكاميرا، وبعدين سألت نفسي: هو ده شغلي حلال ولا حرام؟ ومن هنا قررت الاعتزال".



الفيديو أثار تفاعلاً واسعًا وانقسامًا بين المتابعين:

البعض رأى أن ردّ أسماء جلال مبالغ فيه، بما أن المصفف لم يوجّه لها أي إهانة مباشرة.

فيما دافع آخرون عن موقفها، معتبرين أن إدراج اسمها قد يسيء إلى صورتها الفنية والشخصية، ومن حقها التحرك قانونيًا لحماية اسمها.



موقف الفنانة

ورغم اتخاذها خطوات قانونية، لم تكشف أسماء جلال عن تفاصيل البلاغ أو ماهية الإجراءات، كما لم تُدلِ بتصريح إضافي حول ما إذا كانت تنوي المضي قدمًا في القضية حتى النهاية، أو الاكتفاء بالتحذير القانوني.



القضية لا تزال حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتسلّط الضوء على الحدود الفاصلة بين الحياة المهنية والإيمان الشخصي، وكذلك على حق الفنانين في حماية صورتهم من التلميحات التي قد تُفهم على نحو سلبي.

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