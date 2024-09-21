أسماء غير متوقعة.. فنانون لن نشاهدهم في دراما رمضان 2025

الوكيل الإخباري- بعد تحقيقهم نجاحات بارزة بأعمالهم الدرامية خلال المواسم الأخيرة، يغيب عدد من أبرز نجوم الفن عن الماراثون الرمضاني 2025، لأسباب تتعلق بانشغالهم في تصوير عدد من الأعمال السينمائية أو لعدم وجود العروض المُناسبة لهم.



كريم عبدالعزيز

لانشغاله بالتحضير لعدد من الأعمال السينمائية، قرر الفنان المصري كريم عبدالعزيز الغياب عن الموسم الدرامي المُقبل 2025، بعد نجاحه في الموسم الماضي 2024 بمسلسل "الحشاشين". ويعمل عبدالعزيز على تحضيرات الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، بعد نجاح الجزأين السابقين، إلى جانب عمل جديد لم يُعلن عنه مع أكرم حسني، ومن إخراج بيتر ميمي.



كما يستعد كريم عبدالعزيز لفيلم جديد بعنوان "لعب عيال"، مع منى زكي ومحمد ممدوح، عن الفتور العاطفي في العلاقة الزوجية، حيث يدور في إطار كوميدي.



هذا بجانب فيلم آخر يحمل اسم "المشروع"، والذي يشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري للمرة الأولى. وقال كريم في تصريحات تلفزيونية على هامش مهرجان العلمين في دورته السابقة، إنه كان يستعد لعمل درامي رفقة المنتج الراحل حسام شوقي والفنان فتحي إسماعيل، إلا أنه فضل تأجيله إلى عام 2026 بحُكم الظروف.



أحمد عز

كانت آخر مشاركة للفنان المصري أحمد عز في موسم رمضان بمسلسل "الاختيار 3" عام 2022. وأعلن عز غيابه عن رمضان 2025 لانشغاله بعدة أعمال سينمائية أبرزها فيلم "فرقة الموت".



ويُعد فيلم "فرقة الموت" من بطولة عز وآسر ياسين ومنة شلبي، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب، والمقرر الانتهاء من تصويره خلال الأسابيع المُقبلة.



أمير كرارة

لم يُعلن الفنان أمير كرارة مُشاركته في الموسم المقبل حتى الآن في أي عمل، رغم تقديمه "بيت الرفاعي" في الموسم الماضي، والذي سلط الضوء على قضايا تجارة الآثار.



ولم يتغيب كرارة عن دراما رمضان منذ سنوات طويلة، ويُعد غيابه العام المُقبل مُفاجأة لجمهوره. وكان "بيت الرفاعي" من بطولة أحمد رزق وسيد رجب وصفاء الطوخي، ومن تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.



يسرا

كما تغيب الفنانة يسرا عن موسم دراما رمضان المقبل 2025 للعام الثاني على التوالي. وقد عللت يسرا غيابها بعدم وجود السيناريو المناسب الذي تقدمه في رمضان المقبل وتعود به إلى جمهورها بعدما غابت عنه في الموسم الماضي. وكانت آخر مشاركة ليسرا في الموسم الرمضاني عبر مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" عام 2023.



والعمل من بطولة يسرا وشيماء سيف ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي ومايان السيد وعنبة وسما إبراهيم ومحمد محمود ومحمد أوتاكا وإيمان السيد ومنير مكرم وعلاء مرسي وصفاء جلال وعبد الله مشرف وأحمد عبد الوهاب، وتأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.



يوسف الشريف

رغم إعلان مشاركته قبل عدة أسابيع في الموسم المُقبل، تأكد غياب الفنان يوسف الشريف عن موسم دراما رمضان 2025. وتعاقد الشريف بالفعل على بطولة مسلسل جديد مكوّن من 15 حلقة، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد مدحت، إلا أن العمل تم تأجيله بشكل مفاجئ. وبغياب الشريف عن الموسم المُقبل، يستمر غيابه 4 سنوات، حيث كانت آخر مشاركاته في الموسم الرمضاني بمسلسل "كوفيد 25"، الذي عُرض عام 2021.



العمل من بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وأيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميرنا نورالدين وإسلام. تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال. وقد عمل على العودة إلى منافسات دراما رمضان هذا العام، إلّا أن عودته تأجلت لحين إشعار آخر. في المقابل، يستعد يوسف الشريف لأحدث أعماله السينمائية فيلم "ديربي الموت"، الذي يعود به للسينما بعد غياب 7 سنوات، حيث كانت آخر مشاركاته عام 2018 بفيلم "بني آدم".



محمد سعد

يغيب الفنان محمد سعد هو الآخر عن دراما رمضان 2025 للعام الثاني على التوالي، حيث لم يُعلن مشاركته حتى الآن. وكانت آخر أعمال سعد الدرامية مسلسل "إكس لانس"، الذي قدمه في موسم رمضان 2023، عبر تجسيد شخصية "الحناوي". بينما ينشغل سعد بتحضيرات أحدث أعماله السينمائية فيلم "الدشاش"، المُقرر بدء تصويره مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المُقبل.



ويؤدي سعد دور رئيس عصابة في "الدشاش"، حيث تشاركه البطولة الفنانة زينة ليجتمعا سوياً من جديد بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر تعاون لهما في فيلم "بوشكاش" عام 2008.

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