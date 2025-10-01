الأربعاء 2025-10-01 01:26 م
 

أشرف زكي يفجر "مفاجأة" بشأن تركه منصب نقيب الممثلين

الوكيل الإخباري-   نفى الفنان أشرف زكي أن تكون استقالته من نقابة المهن التمثيلية بهدف التعيين في مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن قراره جاء بسبب ضغوط شخصية ومهنية، وليس طموحًا سياسيًا.

وأوضح أنه رفض سابقًا مناصب رسمية حفاظًا على ثقة زملائه، مؤكدًا أن النقابة كانت جزءًا من حياته.
زكي أعلن انتهاء فترة توليه النقابة بعد سنوات من العمل والتحديات، مشيرًا إلى أنه آن الأوان للراحة، رغم مناشدات الوسط الفني لعدوله عن القرار.

 

