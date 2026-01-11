أشرف زكي يكشف تفاصيل التدخل الحكومي لفك لغز اختفاء شيرين عبد الوهاب

الوكيل الإخباري- كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل جديدة عن غياب الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكداً تدخل الحكومة المصرية ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي لدعمها خلال هذه المرحلة.

وأوضح زكي، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، أنه زار شيرين في منزلها قبل نحو 20 يوماً وحاول إقناعها بالخروج وممارسة حياتها بشك ل طبيعي، لكنها اعتذرت بسبب حالتها المزاجية، مؤكدة أنها ستتواصل معه لاحقاً.

وأشار إلى أن شيرين تعيش بشكل طبيعي داخل منزلها وسط المقربين منها، وأن أصدقاءها يعملون على إيجاد حل لغيابها، لافتاً إلى أن حالتها النفسية تدفعها أحياناً للعزلة، مع توقع زيارة ابنتيها لها قريباً.



ويأتي ذلك بعد مناشدة عمرو أديب الجهات المعنية للتدخل ومساندة شيرين، معبّراً عن قلقه على حالتها الصحية والنفسية.



من جهة أخرى، تستعد شيرين عبد الوه اب لاستكمال تسجيل ألبومها الجديد المقرر طرحه شتاء 2026، بالتعاون مع عمرو مصطفى وتامر حسين وتوما.

