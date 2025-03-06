"أشغال شقة جدًا" الحلقة السادسة: رحلة بحرية تتحول إلى مطاردة و مناورة انتقامية

وفي جانب آخر، شهدت الحلقة خطأ طبي كوميدي، حيث أُجريت عملية بواسير لعربي (مصطفى غريب) عن طريق الخطأ، مما دفعه إلى نوبة غضب وتحطيم ما حوله في المستشفى. لتتصاعد الأحداث بشكل كوميدي عندما تم استخدامه كطُعم لصيد القرش بعد تلاعب من منى (دنيا ماهر) التي قررت الانتقام من حمدي.
وفي النهاية، تدخل حمدي لإنقاذ الموقف بعد محاولات من منى للاعتداء على ياسمين ووضع سم الفئران في جسد القرش، ما أسفر عن نفوقه. تم القبض على منى وتسليمها للشرطة، لتنتهي الحلقة بتصاعد الأحداث وسط الأجواء الكوميدية.
أبطال المسلسل
المسلسل يضم مجموعة من النجوم مثل هشام ماجد، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، وشيرين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.
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