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أشهر عازب في الوسط الفني يدخل القفص الذهبي - صورة

بقبقب
تعبيرية
الأربعاء، 08-01-2025 02:52 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان المصري مصطفى شعبان عن استبدال لقب أشهر عازب في الوسط الفني، بلقب أحدث زوج داخل الوسط، بعدما تزوج من هدى الناظر التي كانت تدير أعمال المطرب المصري عمرو دياب قبل سنوات.

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وفي لقاء تلفزيوني مع بدايات العام الجديد، أعلن مصطفى شعبان عن تلك الخطوة مع الإعلامي المصري عمرو الليثي، حيث أكد على أنه تزوج بالفعل، ولكن الأمر كانت له كواليس خاصة.


حيث اتفق هو وعروسه على الزواج، ولكن والد مصطفى شعبان مر بوعكة صحية استدعت دخوله إلى المستشفى، وظل فيها لفترة طويلة، وهو ما دفعهم إلى تأجيل خطوة الزواج أكثر من مرة.


بعدها تحسنت الحالة الصحية لوالده، وقرر الأطباء خروجه من المستشفى، لكن مصطفى شعبان انشغل بمواعيد التصوير الخاصة به، فقرر أن يعيد تأجيل الخطوة.


لكن والده أحضره، وأصر عليه أن يتمم زواجه بشكل رسمي، حيث أمره قائلا “انت تكتب الكتاب بكره”، لكن الفنان المصري أخبره بصعوبة ذلك، فرد عليه الوالد قائلا “تكتب الكتاب بكره وإلا مش هطلع من المستشفى”.


ليرضخ مصطفى شعبان لطلب والده ويتمم الزواج في أجواء عائلية بعيدا عن الوسط الفني، ورغم كل المعوقات التي حدثت، إلا أنه علق قائلا “الحمدلله تمت”.

 


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صوت بيروت انترناشونال

 
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