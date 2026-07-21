أصالة تتألق بإطلالة زرقاء في حفل قبرص - صورة

وخطفت أصالة الأنظار بإطلالتها، وسط تفاعل جماهيري كبير مع أغانيها في أجواء حماسية.
-
أخبار متعلقة
-
تامر حسني يكشف مقطعاً من أغنيته الجديدة "ما تيجي" - فيديو
-
اندلاع حريق في منزل فنان تركي مشهور
-
محمد رمضان يستذكر والده الراحل برسالة مؤثرة - صورة
-
فضل شاكر يغادر لبنان برفقة نجله
-
موسيقار كبير... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً شهيراً
-
كانت تتلقى العلاج.. وفاة نجمة شهيرة بعد صراع مع المرض
-
بعد غياب طويل.. فنان مصري يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل
-
ردة فعل طريفة لعريس خلال غناء نانسي عجرم في حفل زفافه - فيديو