أصالة تتألق بإطلالة زرقاء في حفل قبرص - صورة

الوكيل الإخباري- تألقت الفنانة السورية أصالة بإطلالة لافتة خلال حفل غنائي أحيته في قبرص، حيث ارتدت فستاناً أزرق من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران.



وخطفت أصالة الأنظار بإطلالتها، وسط تفاعل جماهيري كبير مع أغانيها في أجواء حماسية.

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