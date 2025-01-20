أصالة تحتفي بفوزها في "Joy Awards" بأغنية خاصة - فيديو

وقالت أصالة عبر حسابها على إنستغرام، إن الأغنية الجديدة احتفالاً بجائزة "جوي أوورد"، مُضيفةً: "الجائزة بستنّاها وبتمنّاها وصارت عندي إلها معاني كتيره وكلها حلوة".
أصالة تحتفي بفوزها في "Joy Awards" بأغنية خاصة@AssalaOfficial #فيديو #الفن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/wIR7AvR7Q3— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 20, 2025
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