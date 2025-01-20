أصالة تحتفي بفوزها في "Joy Awards" بأغنية خاصة - فيديو

الوكيل الإخباري- أهدت الفنانة السورية أصالة نصري، القائمين على جوائز "جوي أوورد"، أغنية جديدة عرفاناً وامتناناً بتتويجها بلقب "الفنانة المفضلة" في حفل الجوائز الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، مساء السبت.



وقالت أصالة عبر حسابها على إنستغرام، إن الأغنية الجديدة احتفالاً بجائزة "جوي أوورد"، مُضيفةً: "الجائزة بستنّاها وبتمنّاها وصارت عندي إلها معاني كتيره وكلها حلوة".

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#فيديو #الفن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/wIR7AvR7Q3 أصالة تحتفي بفوزها في "Joy Awards" بأغنية خاصة @AssalaOfficial January 20, 2025