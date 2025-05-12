أصالة تغني لحفيدتها "ماما زمانها جاية".. ومقطع الفيديو يثير تفاعلاً واسعاً

الوكيل الإخباري- أشعلت الفنانة أصالة نصري مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت ابنتها شام الذهبي مقطع فيديو طريفًا لها وهي تغني لحفيدتها أغنية الأطفال الشهيرة "ماما زمانها جاية"، في لحظة عائلية عفوية لاقت إعجاب الجمهور.

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وكتبت شام تعليقًا طريفًا على الفيديو: "عارف عمل فيه إيه؟"، ما أضفى أجواء مرحة على المقطع الذي أبرز جانباً إنسانياً وعائلياً للفنانة بعيدًا عن حياتها الفنية المعتادة.



لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم بدفء اللحظة، وكتب أحدهم: "الله يحفظكم يا أحلى عيلة في الدنيا"، بينما أشار آخرون إلى الشبه الكبير بين الحفيدة وجدتها أصالة.

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