أصالة تكشف رأيها في الدفاع عن المرأة

وأكدت أصالة خلال مؤتمر صحافي أنها تحب كثيراً الجمهور التونسي، قائلةً: "عندي للجمهور التونسي محبة متبادلة، أحبهم لأنهم يحبونني، أدلعهم لأنهم يدلعونني، أهتم بهم لأنهم يهتمون بي. أنا أشتاق للشعب التونسي وعندما أغيب عنهم لا يكون هناك أسباب واضحة. أتمنى أن أشارك في كل حدث يحدث في تونس لأني أحب تاريخهم وأصالتهم."
وعن دعمها الكبير للمرأة والبوح بمشاعرها وآلامها في الأغاني التي تقدمها، وعما إذا كانت تجد نفسها في تحدٍ مع الرجل، قالت أصالة: "أنا أشجع المرأة بالطبع، وأتعاطف كثيراً مع النساء، لكنني أميل إلى الرجل. ولو وضعنا الأمر في الميزان، سنجد أن الكفة ترجح لصالح الرجل." مشيرةً إلى أنها معروفة بحبها الكبير لوالدها الراحل مصطفى نصري.
وقدّمت أصالة باقة من أجمل أغانيها خلال حفلها في "مهرجان قرطاج الدولي"، ومنها أغنيات: "فوق"، "سبب فرحتي"، و"أصحاب الأرض".
يُذكر أن أصالة طرحت ألبوماً في الأول من تموز (يوليو) الماضي، ومن ضمن أغاني الألبوم: "إنسان"، "يمر وما يسلم"، و"لا تختبر".
لها
-
أخبار متعلقة
-
والد ريم طارق يكشف حقيقة عودتها لحسن شاكوش
-
هيفاء وهبي توجّه رسالة لشيرين عبد الوهاب... والأخيرة تردّ
-
كاظم الساهر يعلّق على تكريمه في مهرجان قرطاج الدولي
-
تقييد حساب الملحن عزيز الشافعي بعد نشره أغاني لشيرين عبد الوهاب
-
عبر "تغريدة".. أحلام تلبي دعوة عفوية لحضور حفل زفاف
-
"روتانا" تكشف تحركات جديدة ضد شيرين عبدالوهاب
-
عائلة فنان راحل تقاضي ترامب.. والسبب أغنية
-
في دورته الـ40.. الإسكندرية السينمائي يكرم الفنان لطفي لبيب