 
الثلاثاء 2024-08-20 04:40 م
 

 

أصالة تكشف رأيها في الدفاع عن المرأة

أصالة نصري
أصالة نصري
الثلاثاء، 20-08-2024 03:03 م
الوكيل الإخباري-   عبّرت الفنانة أصالة نصري عن سعادتها بنجاح حفلها الأخير في "مهرجان قرطاج الدولي"، وكشفت أنها تدافع عن قضايا المرأة وتدعمها من خلال أغانيها، لكنها تميل أكثر إلى الرجل.اضافة اعلان


وأكدت أصالة خلال مؤتمر صحافي أنها تحب كثيراً الجمهور التونسي، قائلةً: "عندي للجمهور التونسي محبة متبادلة، أحبهم لأنهم يحبونني، أدلعهم لأنهم يدلعونني، أهتم بهم لأنهم يهتمون بي. أنا أشتاق للشعب التونسي وعندما أغيب عنهم لا يكون هناك أسباب واضحة. أتمنى أن أشارك في كل حدث يحدث في تونس لأني أحب تاريخهم وأصالتهم."

وعن دعمها الكبير للمرأة والبوح بمشاعرها وآلامها في الأغاني التي تقدمها، وعما إذا كانت تجد نفسها في تحدٍ مع الرجل، قالت أصالة: "أنا أشجع المرأة بالطبع، وأتعاطف كثيراً مع النساء، لكنني أميل إلى الرجل. ولو وضعنا الأمر في الميزان، سنجد أن الكفة ترجح لصالح الرجل." مشيرةً إلى أنها معروفة بحبها الكبير لوالدها الراحل مصطفى نصري.

وقدّمت أصالة باقة من أجمل أغانيها خلال حفلها في "مهرجان قرطاج الدولي"، ومنها أغنيات: "فوق"، "سبب فرحتي"، و"أصحاب الأرض".

يُذكر أن أصالة طرحت ألبوماً في الأول من تموز (يوليو) الماضي، ومن ضمن أغاني الألبوم: "إنسان"، "يمر وما يسلم"، و"لا تختبر".

لها
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

تكنولوجيا "أبل" تطور روبوتاً منزلياً

فأر

فلسطين فئران تهاجم جنود الاحتلال وتقضم أنف وأذن جنديين

خلال توقيع المذكرة

أخبار محلية توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة ووزارة البيئة

أفعى كوبرا

فيديو منوع وكأنها صديقته .. هندي يتعامل بحرفية مع أفعى الكوبرا

تعبيرية

فيديو منوع التصرف الصحيح في حال انفجار اطار السيارة

جلالة الملك خلال لقائه سياسيين واعلاميين

أخبار محلية الملك: الأردن ماض بثبات بتنفيذ التحديث السياسي والاقتصادي والإداري

لا

المرأة والجمال وصفات طبيعية للتخلص من 'تان' الشاطئ

تعبيرية

ترند "طريق مقابل مبلغ مالي".. كيف تفاعل الأردنيون على دراسة انشاء جسر معلق في عمان



 


الأكثر مشاهدة