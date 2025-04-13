أصالة تمنح جمهورها فرصة اختيار اسم ألبومها الجديد لأول مرة

ونشرت الشركة بوستر مبدئي يتضمن ثلاثة عناوين مرشّحة، دعت المتابعين لاختيار أحدها كعنوان رسمي للألبوم، وهي: "كلام فارغ"، "ضريبة البُعد"، و"عندي اكتفاء بالنفس".
وأوضحت "روتانا" أن نتائج التصويت ستُعرض على أصالة، التي ستعتمد الاسم النهائي للألبوم بناءً على اختيارات الجمهور، في خطوة تفاعلية تُعد الأولى من نوعها، وتهدف لتعزيز التواصل المباشر مع محبي الفنانة.
ومن المقرر أن يُغلق باب التصويت في 30 مايو (أيار) المقبل، على أن تُجرى قرعة لاختيار عدد من المشاركين الفائزين، حيث سيُطلب منهم توثيق مشاركاتهم عبر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد خصصت الشركة منصة "إكس" (تويتر سابقاً) كموقع رسمي للتصويت.
ولاقى الإعلان تفاعلاً واسعاً من جمهور أصالة، وانقسمت الآراء حول العناوين الثلاثة، إلا أن اسم "ضريبة البُعد" حظي بنصيب الأسد من الأصوات حتى الآن، وسط ترقب كبير للإعلان النهائي عن العنوان المختار.
-
أخبار متعلقة
-
زفاف نارين بيوتي يخطف الأنظار بأجواء فخمة - فيديو
-
حمادة هلال ضحية إعلان مزيف بفعل الذكاء الاصطناعي
-
على طريقة أفلام الأميرات.. عبير الصغير تكشف هوية خطيبها - فيديو
-
صور خطيبة حسام حبيب تخطف الأنظار.. وفرق السن مفاجأة!
-
مصر تعود للمشاركة في مهرجان "كان".. ماذا قال حسين فهمي؟
-
أحمد حلمي يُكرّم في هوليوود بجائزة "الإنجاز للسوبر ستار"
-
مسلسل آسر الحلقة 9.. رستم يستعيد حريته بعد سنوات خلف القضبان
-
مسلسل The Pitt يعود بموسم جديد