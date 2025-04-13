أصالة تمنح جمهورها فرصة اختيار اسم ألبومها الجديد لأول مرة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" عن إطلاق حملة تفاعلية عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تتيح من خلالها للجمهور فرصة المشاركة في اختيار اسم الألبوم المصري الجديد للفنانة السورية أصالة نصري، والمقرر طرحه قريباً.



ونشرت الشركة بوستر مبدئي يتضمن ثلاثة عناوين مرشّحة، دعت المتابعين لاختيار أحدها كعنوان رسمي للألبوم، وهي: "كلام فارغ"، "ضريبة البُعد"، و"عندي اكتفاء بالنفس".



وأوضحت "روتانا" أن نتائج التصويت ستُعرض على أصالة، التي ستعتمد الاسم النهائي للألبوم بناءً على اختيارات الجمهور، في خطوة تفاعلية تُعد الأولى من نوعها، وتهدف لتعزيز التواصل المباشر مع محبي الفنانة.



ومن المقرر أن يُغلق باب التصويت في 30 مايو (أيار) المقبل، على أن تُجرى قرعة لاختيار عدد من المشاركين الفائزين، حيث سيُطلب منهم توثيق مشاركاتهم عبر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد خصصت الشركة منصة "إكس" (تويتر سابقاً) كموقع رسمي للتصويت.



ولاقى الإعلان تفاعلاً واسعاً من جمهور أصالة، وانقسمت الآراء حول العناوين الثلاثة، إلا أن اسم "ضريبة البُعد" حظي بنصيب الأسد من الأصوات حتى الآن، وسط ترقب كبير للإعلان النهائي عن العنوان المختار.

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