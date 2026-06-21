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أصالة نصري بإطلالة فستان الأميرات في جدة - صور

ثصب
أصالة نصري
 
الأحد، 21-06-2026 12:36 م

الوكيل الإخباري-   لفتت الفنانة السورية أصالة نصري الأنظار في أحدث ظهور لها قبل حفلها في مدينة جدة، بإطلالة أنيقة جمعت بين الفخامة واللمسة العصرية، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الأناقة في العالم العربي.

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اختارت أصالة فستانًا من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، باللون الأزرق الفضي المعدني، بتصميم أوف شولدر وكورسيه محدد للخصر، مع تنورة واسعة بطيات لامعة منحت الإطلالة طابعًا ملكيًا.


واعتمد الفستان على خامات معدنية وتفاصيل هندسية عاكسة للضوء، ضمن صيحات الموضة الحديثة، ما أضفى عليه لمسة فاخرة لافتة.


ونسّقت أصالة إطلالتها بأسلوب بسيط، مع أقراط لامعة دون عقد، كما اختارت تسريحة شعر مموجة ومكياجًا دخانيًا بارزًا مع شفاه بدرجة النيود، ليكتمل اللوك بشكل أنيق ومتوازن.

 

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