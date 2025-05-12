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أصيب بمرض نادر أدى إلى بتر قدميه.. وفاة نجم عربي عن 42 عاماً (صور)

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تعبيرية
 
الإثنين، 12-05-2025 12:16 م

الوكيل الإخباري-  توفي مغني الراب التونسي أحمد العبيدي، المعروف بلقب "كافون"، مساء يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 42 عاماً، بعد معاناة طويلة مع مرض نادر تسبب في بتر قدميه حتى الركبة، نتيجة ضيق في عروق القدم حال دون تدفق الدم بشكل طبيعي.

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ويُعد كافون من أبرز وجوه الراب التونسي، واشتهر بعدد من الأغاني الناجحة مثل: "حوماني" (بالتعاون مع محمد أمين الحمزاوي)، "معليش"، "الأيام"، "4070"، و**"مهبولة"**. وكان آخر أعماله أغنية "سنين" التي طرحها قبل نحو شهر وحققت نسب مشاهدة مرتفعة على يوتيوب.


كما خاض تجارب مميزة في التمثيل، وشارك في مسلسلات بارزة من بينها: "النوبة"، "كان يا ما كانش"، و**"حرقة"** بجزأيه الأول والثاني، ليترك خلفه إرثاً فنياً متنوعاً ومحبوباً في قلوب جمهوره.

 


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