أصيب بمرض نادر أدى إلى بتر قدميه.. وفاة نجم عربي عن 42 عاماً (صور)

ويُعد كافون من أبرز وجوه الراب التونسي، واشتهر بعدد من الأغاني الناجحة مثل: "حوماني" (بالتعاون مع محمد أمين الحمزاوي)، "معليش"، "الأيام"، "4070"، و**"مهبولة"**. وكان آخر أعماله أغنية "سنين" التي طرحها قبل نحو شهر وحققت نسب مشاهدة مرتفعة على يوتيوب.
كما خاض تجارب مميزة في التمثيل، وشارك في مسلسلات بارزة من بينها: "النوبة"، "كان يا ما كانش"، و**"حرقة"** بجزأيه الأول والثاني، ليترك خلفه إرثاً فنياً متنوعاً ومحبوباً في قلوب جمهوره.
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