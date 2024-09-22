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"أعراض انسحاب" أول مسلسل لكندة علوش بعد علاجها

كندة علوش
كندة علوش
الأحد، 22-09-2024 01:07 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الممثلة السورية كندة علوش عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام مشاركتها رسمياً في بطولة مسلسل "أعراض انسحاب".

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ومن المقرر عرض العمل على إحدى المنصات الرقمية، إلى جانب الممثل المصري أمير كرارة. والجدير بالذكر أن المسلسل من الأعمال الاجتماعية، ويتكون من 8 حلقات فقط.


وتعود علوش للمشاركة في المسلسلات بعد غياب 3 أعوام، قضتها في علاج سرطان الثدي.

 

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