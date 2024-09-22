"أعراض انسحاب" أول مسلسل لكندة علوش بعد علاجها

ومن المقرر عرض العمل على إحدى المنصات الرقمية، إلى جانب الممثل المصري أمير كرارة. والجدير بالذكر أن المسلسل من الأعمال الاجتماعية، ويتكون من 8 حلقات فقط.
وتعود علوش للمشاركة في المسلسلات بعد غياب 3 أعوام، قضتها في علاج سرطان الثدي.
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