"أعراض انسحاب" أول مسلسل لكندة علوش بعد علاجها

الوكيل الإخباري- أعلنت الممثلة السورية كندة علوش عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام مشاركتها رسمياً في بطولة مسلسل "أعراض انسحاب".

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ومن المقرر عرض العمل على إحدى المنصات الرقمية، إلى جانب الممثل المصري أمير كرارة. والجدير بالذكر أن المسلسل من الأعمال الاجتماعية، ويتكون من 8 حلقات فقط.



وتعود علوش للمشاركة في المسلسلات بعد غياب 3 أعوام، قضتها في علاج سرطان الثدي.



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