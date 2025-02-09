أعمال درامية مشوقة في رمضان 2025

الوكيل الإخباري- مع اقتراب شهر رمضان 2025، بدأ عدد من صناع الدراما في طرح الإعلانات التشويقية لأعمالهم المنتظرة، التي تتنوع بين الإثارة، الكوميديا، الأكشن، والرعب، لتكون من أبرز المسلسلات التي سيشاهدها الجمهور هذا الموسم.

اضافة اعلان



"إش إش".. قصة راقصة متمردة يقدم المخرج محمد سامي مسلسل "إش إش"، بطولة مي عمر، حيث تجسد دور راقصة تواجه ظلم المجتمع وتسعى لحياة كريمة، لكن تدخل في صراعات مع شخصيات نافذة. يشارك في العمل ماجد المصري، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، ودينا، ومن المقرر عرضه على MBC ومنصة شاهد.



"وتقابل حبيب".. دراما مشوقة تعود ياسمين عبدالعزيز بمسلسل "وتقابل حبيب"، حيث يظهر في البرومو مشاهد مشوقة، بينها مشهد لياسمين وهي تبكي وتتوعد شخصًا مجهولًا. يشارك في البطولة كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.



"أشغال شقة جدًا".. عودة الكوميديا العائلية بعد نجاح الموسم الأول، يعود مسلسل "أشغال شقة جدًا" مع هشام ماجد وأسماء جلال، ليكمل قصة الزوجين حمدي وياسمين مع أطفالهما التوأم.



"المداح 5".. النهاية المنتظرة في الجزء الخامس والأخير من مسلسل "المداح"، يظهر حمادة هلال في صورة جن ويخوض صراعات مع غادة عادل وخالد الصاوي في أحداث مليئة بالغموض والرعب.



"فهد البطل".. رحلة انتقام يعود أحمد العوضي في "فهد البطل"، حيث يجسد شخصية رجل يتعرض للظلم والسجن ليخرج منتقماً من أعدائه، ويشارك في البطولة أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، وصفاء الطوخي.



"النُص".. غموض وإثارة في القاهرة القديمة أحمد أمين يقدم مسلسل "النص"، المستوحى من "مذكرات نشّال"، وتدور أحداثه في الثلاثينيات من القرن الماضي في القاهرة القديمة، بمشاركة أسماء أبواليزيد وعبد الرحمن محمد.



"حكيم باشا".. صراع الصعيد وتجارة الآثار يجسد مصطفى شعبان في "حكيم باشا" دور زعيم عائلة صعيدية متورطة في تجارة الآثار، يشاركه البطولة رياض الخولي، سلوى خطاب، وسهر الصايغ.



"شباب امرأة".. إعادة إحياء تحية كاريوكا غادة عبد الرازق تقدم رؤية جديدة لفيلم "شباب امرأة" في مسلسل يحمل نفس الاسم، حيث تلعب دور شفاعات، المرأة المتسلطة التي تستغل شاباً ريفياً.



"ظلم المصطبة".. تقاليد الريف الصارمة يروي مسلسل "ظلم المصطبة" قصة 3 أشخاص في الريف يتأثرون بالقوانين العرفية الظالمة، المسلسل بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، وفتحي عبد الوهاب.



"ولاد الشمس".. من دار الأيتام إلى عالم الجريمة أحمد مالك وطه دسوقي يقدمان مسلسل "ولاد الشمس"، الذي يتناول قصة صديقين نشآ في دار للأيتام لكنهما يقعان في عالم الجريمة.



"قهوة المحطة".. دراما اجتماعية تجمع "قهوة المحطة" بين أحمد غزي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، وهالة صدقي في قصة إنسانية من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.



"سيد الناس".. رحلة انتقام عمرو سعد يعود بمسلسل "سيد الناس"، حيث يلعب دور رجل خرج من السجن باحثاً عن قاتل شخص مقرب منه، يشاركه في البطولة أحمد زاهر، إلهام شاهين، وخالد الصاوي.