أغمي عليها خلال حفل الفنان مروان خوري.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)

فقد فقدت إحدى المعجبات وعيها خلال الحفلة، وبدا مروان "مصدوماً"، إذ توقّف عن الغناء ولم يعد قادراً على التعبير، ما دفع برواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التفاعل بشكل واسع مع الموقف.
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