الأربعاء 2025-05-14 12:57 م
 

أغمي عليها خلال حفل الفنان مروان خوري.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)

منت
مروان خوري
 
الأربعاء، 14-05-2025 10:37 ص

الوكيل الإخباري-   انتشر مؤخرا فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى حفلات الفنان مروان خوري أثار تفاعلا لدى الجمهور.

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فقد فقدت إحدى المعجبات وعيها خلال الحفلة، وبدا مروان "مصدوماً"، إذ توقّف عن الغناء ولم يعد قادراً على التعبير، ما دفع برواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التفاعل بشكل واسع مع الموقف.

 

 

 

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