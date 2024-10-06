"أغنية الماعز" أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي في مصر

الوكيل الإخباري- فاز فيلم "أغنية الماعز" للمخرج البولندي أندريه جاكيموفسكي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في الدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، التي اختتمت أمس السبت في مصر.



والفيلم إنتاج يوناني بولندي إيرلندي مشترك، ومن بطولة ماتيوس كوشيوكيفيتش، وإيفيغنيا تزولا، وثيميس بانو. وحصل فيلم "نزهة" للمخرجة أونا جونياك من البوسنة والهرسك على جائزة أفضل عمل أول. كما حصل التونسي مجد مستورة على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "وراء الجبال"، ومواطنته أمينة بن إسماعيل على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "المابين"، وذهبت جائزة أفضل تصوير إلى ديفيد فلاسيتس عن فيلم "العنزة"، فيما حصل فيلم "احتفال" من كرواتيا على جائزتي أفضل سيناريو وأفضل إخراج.



وفي مسابقة أفضل فيلم عربي طويل، ذهبت الجائزة إلى "المابين" من تونس للمخرجة ندى المازني، كما منحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم المصري الإيطالي "العنزة" من بطولة عمرو سعد وسيد رجب. وحصل الفيلم التونسي "وراء الجبال" على جائزة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لأفضل فيلم روائي عربي طويل. وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير "أنا يا بحر منك" للمخرجة اللبنانية فيروز سرحال، كما ذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير إلى "تالت مرة بموت" من لبنان للمخرج كارل حداد.



وكانت الدورة الـ40 للمهرجان باسم الممثلة المصرية نيللي.

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