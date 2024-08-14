أغنية شيرين الجديدة "بتمنى أنساك" تضعها في صدارة الترند

الوكيل الإخباري- تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب الترند، فور طرحها أولى أغنياتها الجديدة "بتمنى أنساك"، التي وضعتها في مصاف اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين معجب ومنتقد، توالت التعليقات تفاعلاً مع الأغنية الجديدة، التي حملت نبرة حزن واضحة في صوت الفنانة.



شيرين طرحت أيضاً أغنية ثانية بعد ساعات من طرح "بتمنى أنساك"، وهي أغنية "اللي يقابل حبيبي"، وهو ما أعلنت من خلاله عودة قوية للأضواء وممارسة عملها الفني كالسابق.



أغنية "بتمنى أنساك" من كلمات عزيز الشافعي الذي تولى تلحينها أيضاً، وأغنية شيرين الجديدة من توزيع توما، الذي تعاونت معه أيضاً في كلمات أغنيتها "اللي يقابل حبيبي" والتي كتب كلماتها الشاعر الغنائي تامر حسين.