أغنية شيرين الجديدة "بتمنى أنساك" تضعها في صدارة الترند

شيرين طرحت أيضاً أغنية ثانية بعد ساعات من طرح "بتمنى أنساك"، وهي أغنية "اللي يقابل حبيبي"، وهو ما أعلنت من خلاله عودة قوية للأضواء وممارسة عملها الفني كالسابق.
أغنية "بتمنى أنساك" من كلمات عزيز الشافعي الذي تولى تلحينها أيضاً، وأغنية شيرين الجديدة من توزيع توما، الذي تعاونت معه أيضاً في كلمات أغنيتها "اللي يقابل حبيبي" والتي كتب كلماتها الشاعر الغنائي تامر حسين.
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