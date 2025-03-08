أفضل المسلسلات على منصة شاهد في رمضان: الأعمال الأكثر تفاعلاً

الوكيل الإخباري- مع بداية موسم رمضان 2025، تزداد المنافسة بين صناع المحتوى الدرامي لتقديم أعمال مميزة تجذب الجمهور، وتزايدت شعبية المنصات الرقمية مثل منصة شاهد التي أصبحت الوجهة الرئيسية لمحبي الدراما في الوطن العربي. ومع زيادة اهتمام المشاهدين بالأحداث المشوقة والنجوم البارزين، شهدت محركات البحث نشاطًا مكثفًا لمعرفة أكثر المسلسلات مشاهدةً وتفاعلاً. في هذا التقرير، نعرض لكم قائمة المسلسلات الأكثر بحثًا على شاهد خلال رمضان 2025، والتي حازت على اهتمام المشاهدين وأصبحت حديث السوشيال ميديا.

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1. مسلسل "معاوية"

موعد العرض: على قناة MBC ومنصة شاهد.

القصة: يتناول المسلسل فترة الفتنة الكبرى في التاريخ الإسلامي، بداية من استشهاد الخليفة عثمان بن عفان، مرورًا بتولي الإمام علي بن أبي طالب الخلافة، ثم استشهاده، وصولًا إلى استشهاد الإمام الحسين بن علي في كربلاء.



2. مسلسل "شارع الأعشى"

موعد العرض: يوميًا على قناة MBC1 في الساعة 10 مساءً، وعلى منصة شاهد.

القصة: مأخوذ عن رواية "غراميات شارع الأعشى" للروائية بدرية البشر، ويحكي عن "عزيزة" التي تستعيد ذكريات شبابها، بينما تخوض مع شقيقتها معارك الحب والطموح والتمرد في مجتمع يشهد تحولات جذرية.



3. مسلسل "أم أربعة وأربعين"

موعد العرض: على قناة MBC1 ومنصة شاهد الساعة 8 مساءً.

القصة: دراما اجتماعية كوميدية تدور حول ثماني نساء في العقد الرابع من عمرهن، ويخوضن معًا تحديات الحياة مثل الزواج والطلاق والأمومة والخيانة الزوجية.



4. مسلسل "إش إش"

القصة: يحكي عن فتاة حسناء تدعى "إش إش" التي ورثت جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها راقصة رغماً عنها، حيث تدخل عالم آل الجريتلي وتكتشف أسرارًا عائلية دفينة.



5. مسلسل "تحت سابع أرض"

موعد العرض: حصريًا على منصة شاهد، ويعرض يوميًا الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية على قناة MBC Drama.

القصة: تدور أحداثه حول قصة درامية مشوقة في إطار من الغموض والتشويق.



6. مسلسل "بالدم"

القصة: تدور حول غالية التي تكتشف سرًا خطيرًا عن عائلتها بعد 45 عامًا، ما يدفعها للبحث عن هويتها الحقيقية. من إخراج فيليب أسمر وتأليف نادين جابر.



7. مسلسل "ابن الباشا"

القصة: دراما اجتماعية مليئة بالتشويق تدور حول صراع المال والنفوذ، وتتناول قصة معقدة عن العائلة والمال في إطار درامي مؤثر.



8. مسلسل "سيد الناس"

القصة: يتناول حياة الجارحي التي تنقلب رأسًا على عقب بعد وفاة والده، ليكتشف العديد من الأسرار المظلمة، ويجب عليه مواجهة أعداء أقوياء لحماية عائلته وكشف الأسرار.



هذه المسلسلات أصبحت حديث السوشيال ميديا وحققت نجاحًا كبيرًا في رمضان 2025، مما يجعلها الخيار الأول لمحبي الدراما في العالم العربي على منصة شاهد.

et بالعرببي