أفضل 5 مسلسلات إثارة على نتفليكس لعشّاق الألغاز والدراما

الوكيل الإخباري- إذا كنت من عشّاق الغموض، الألغاز، والنهايات غير المتوقعة، فنتفليكس تقدّم لك 5 من أقوى مسلسلات الإثارة التي ستجعلك تتابع بلا توقف:



1. Untamed – غير مروّض

عميل فيدرالي يحقق في موت غامض بحديقة "يوسيميتي". ما يبدو كحادث تسلق يتحول إلى جريمة معقدة في قلب البرية.



2. The Survivors – الناجون

بعد 15 عامًا على مقتل ثلاثة مراهقين، يعود كيران إلى بلدته، لتبدأ أسرار الماضي في الظهور مع جريمة جديدة.



3. A Good Girl’s Guide to Murder – دليل فتاة جيدة للقتل

طالبة تحقق في جريمة قديمة مقتنعة ببراءة المتهم. بحثها يكشف عن أسرار خطيرة في بلدة صغيرة هادئة ظاهريًا.



4. Dark – ظلام

تحقيق في اختفاء طفلين يكشف شبكة أسرار عائلية وسفر عبر الزمن. مسلسل ألماني معقّد وعبقري لمحبي التفكير العميق.



5. Stay Close – ابقَ قريبًا

ثلاثة غرباء وأسرار ماضية تهدد حياتهم الحالية. تحقيق جديد يفتح ملفات خطيرة ويكشف وجوهًا غير متوقعة.

