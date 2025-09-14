الأحد 2025-09-14 10:45 ص
 

أفضل 5 مسلسلات إثارة على نتفليكس لعشّاق الألغاز والدراما

الوكيل الإخباري-   إذا كنت من عشّاق الغموض، الألغاز، والنهايات غير المتوقعة، فنتفليكس تقدّم لك 5 من أقوى مسلسلات الإثارة التي ستجعلك تتابع بلا توقف:

1. Untamed – غير مروّض
عميل فيدرالي يحقق في موت غامض بحديقة "يوسيميتي". ما يبدو كحادث تسلق يتحول إلى جريمة معقدة في قلب البرية.

2. The Survivors – الناجون
بعد 15 عامًا على مقتل ثلاثة مراهقين، يعود كيران إلى بلدته، لتبدأ أسرار الماضي في الظهور مع جريمة جديدة.

3. A Good Girl’s Guide to Murder – دليل فتاة جيدة للقتل
طالبة تحقق في جريمة قديمة مقتنعة ببراءة المتهم. بحثها يكشف عن أسرار خطيرة في بلدة صغيرة هادئة ظاهريًا.

4. Dark – ظلام
تحقيق في اختفاء طفلين يكشف شبكة أسرار عائلية وسفر عبر الزمن. مسلسل ألماني معقّد وعبقري لمحبي التفكير العميق.

5. Stay Close – ابقَ قريبًا
ثلاثة غرباء وأسرار ماضية تهدد حياتهم الحالية. تحقيق جديد يفتح ملفات خطيرة ويكشف وجوهًا غير متوقعة.

