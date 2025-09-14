أفضل 5 مسلسلات إثارة على نتفليكس لعشّاق الألغاز والدراما

1. Untamed – غير مروّض
عميل فيدرالي يحقق في موت غامض بحديقة "يوسيميتي". ما يبدو كحادث تسلق يتحول إلى جريمة معقدة في قلب البرية.
2. The Survivors – الناجون
بعد 15 عامًا على مقتل ثلاثة مراهقين، يعود كيران إلى بلدته، لتبدأ أسرار الماضي في الظهور مع جريمة جديدة.
3. A Good Girl’s Guide to Murder – دليل فتاة جيدة للقتل
طالبة تحقق في جريمة قديمة مقتنعة ببراءة المتهم. بحثها يكشف عن أسرار خطيرة في بلدة صغيرة هادئة ظاهريًا.
4. Dark – ظلام
تحقيق في اختفاء طفلين يكشف شبكة أسرار عائلية وسفر عبر الزمن. مسلسل ألماني معقّد وعبقري لمحبي التفكير العميق.
5. Stay Close – ابقَ قريبًا
ثلاثة غرباء وأسرار ماضية تهدد حياتهم الحالية. تحقيق جديد يفتح ملفات خطيرة ويكشف وجوهًا غير متوقعة.
-
أخبار متعلقة
-
قصة فيلم تألق فيه عمر الشريف ومنع من العرض 11 عاما
-
جلطة ثانية وخضعت للتنفس الاصطناعي.. تفاصيل عن حالة حياة الفهد الصحية
-
رونالدو يفاجئ متابعيه بمتابعة داعية إسلامي على إنستغرام
-
شيرين تصدر بياناً رسمياً بعد إعلان موعد حفلها مع فضل شاكر في السعودية
-
بعد أزمة عمرو دياب وتامر حسني.. من يتصدر سباق صيف 2025؟
-
يعود لسنوات... ما سبب الخلاف بين راغب علامة و فضل شاكر؟
-
هيفاء وهبي تواجه دعوى قضائية بعد شكوى مدير أعمالها السابق
-
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!