الثلاثاء 2026-02-03 01:47 م

أفعى تقضي على حياة نجمة "ذا فويس" في نيجيريا

ذا فويس
"ذا فويس"
 
الثلاثاء، 03-02-2026 12:43 م

الوكيل الإخباري-   خيّم الحزن في نيجيريا بعد وفاة المغنية الصاعدة إيفونانيا نوانجيني (26 عامًا) ، إثر تعرضها للدغة ثعبان في العاصمة أبوجا.

اضافة اعلان

 

وبرزت نوانجيني بعد مشاركتها في برنامج "ذا فويس" نيجيريا عام 2021، وعُرفت بتنوعها الموسيقي بين الجاز والأوبرا والموسيقى الكلاسيكية والسول. وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع تُظهر مختصًا بالتعامل مع الثعابين يزيل ثعبانًا من شقتها، فيما سُمعت أصوات قريبة تردد: "إنه كوبرا!".

وقال صديقها سام إيزوغو، المؤسس المشارك والمدير الموسيقي لجوقة "أميموسو" التي كانت تغني ضمنها، إنها كانت "نجمة صاعدة"، مشيرًا إلى أنها كانت تستعد لإقامة أول حفل منفرد لها لاحقًا هذا العام، كما أنها كانت مهندسة معمارية متدربة.

 

وبحسب إفادات من محيطها، وقعت الحادثة خلال عطلة نهاية الأسبوع حين كانت نوانجيني نائمة قبل أن تستفيق متأثرة باللدغة، ثم توجهت إلى عيادة قريبة قبل نقلها لاحقًا إلى مركز طبي اتحادي. وذُكر أنها وصلت في وضع صحي حرج، مع صعوبة في الكلام وأعراض تنفسية، وسط حديث عن تعقيدات مرتبطة بتوافر الأمصال في الساعات الأولى.

وأصدر المركز الطبي بيانًا قال فيه إن الرعاية قُدمت فور وصولها، وشملت إجراءات إنعاش وسوائل وريدية ودعمًا بالأكسجين وإعطاء مصل متعدد لمقاومة سموم الثعابين، مؤكدًا أن المضاعفات كانت شديدة وأن محاولات إنقاذها لم تنجح، نافيًا أن يكون نقص العلاج سببًا مباشرًا للوفاة.

وعقب إعلان الخبر، سادت حالة صدمة بين متابعي "ذا فويس"، وتدفقت رسائل التعزية على منصات التواصل. كما قالت زميلتها في الجوقة هيلاري أوبينا إن الراحلة كانت متواضعة وذكية وموهوبة، فيما امتلأت صفحة "أميموسو" برسائل نعي.

 


Image1_22026312415804967503.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

اقتصاد محلي ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

تعبيرية

أخبار محلية 60 ديناراً بدلاً من 60 قرشاً .. تصرّف نبيل في أحد مخابز عين الباشا يلقى إشادة واسعة بين المواطنين

تعبيرية

المرأة والجمال تنسيق الدنيم هذا الشتاء بلمسات عصرية

تعبيرية

منوعات مخاطر غاز الضحك

أفادت تقارير صحية بأن ثمرة الأفوكادو تُعد من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والجهاز المناعي، وقد أظهرت دراسات ومرجعيات في الطب التقليدي فعاليتها المحتملة في دعم علاج التهابات الم

طب وصحة هل يساعد الأفوكادو في الوقاية من التهابات المسالك البولية؟

خبراء يحذرون من إضافات المتصفح بعد رصد 17 أداة خبيثة

تكنولوجيا خبراء يحذرون من إضافات المتصفح بعد رصد 17 أداة خبيثة

توجه لتشغيل رحلات جوية من مطار مدينة عمّان إلى العقبة

أخبار محلية توجه لتشغيل رحلات جوية من مطار مدينة عمّان إلى العقبة

ذا فويس

فن ومشاهير أفعى تقضي على حياة نجمة "ذا فويس" في نيجيريا



 






الأكثر مشاهدة