أفعى تقضي على حياة نجمة "ذا فويس" في نيجيريا

وقال صديقها سام إيزوغو، المؤسس المشارك والمدير الموسيقي لجوقة "أميموسو" التي كانت تغني ضمنها، إنها كانت "نجمة صاعدة"، مشيرًا إلى أنها كانت تستعد لإقامة أول حفل منفرد لها لاحقًا هذا العام، كما أنها كانت مهندسة معمارية متدربة.
وأصدر المركز الطبي بيانًا قال فيه إن الرعاية قُدمت فور وصولها، وشملت إجراءات إنعاش وسوائل وريدية ودعمًا بالأكسجين وإعطاء مصل متعدد لمقاومة سموم الثعابين، مؤكدًا أن المضاعفات كانت شديدة وأن محاولات إنقاذها لم تنجح، نافيًا أن يكون نقص العلاج سببًا مباشرًا للوفاة.
وعقب إعلان الخبر، سادت حالة صدمة بين متابعي "ذا فويس"، وتدفقت رسائل التعزية على منصات التواصل. كما قالت زميلتها في الجوقة هيلاري أوبينا إن الراحلة كانت متواضعة وذكية وموهوبة، فيما امتلأت صفحة "أميموسو" برسائل نعي.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة فنانة عربية بحادث سير مروع في مصر -صورة
-
إصابة ممثل شهير خلال تصوير برنامج رامز جلال الجديد
-
وفاة فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة
-
سلاف فواخرجي تحقق حلمها السينمائي في إيران
-
مصر.. إحالة الموسيقار هاني مهنا للتحقيق بسبب شادية وفاتن حمامة
-
هل قُتلت هدى شعراوي بسبب مقابلتها الأخيرة؟
-
فنانة شهيرة تعرّضت لحادث أدى لكسر في مفصلها -صورة
-
بشكلٍ مفاجئ.. فنان مصري يعتزل الدراما