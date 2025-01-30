أفلام عيد الفطر 2025: الإثارة والتشويق في أبرز الأعمال المنتظرة

الوكيل الإخباري- يترقب عشاق السينما عرض مجموعة من الأفلام الجديدة بداية من شهر مارس المقبل، مع موسم عيد الفطر 2025. هذه الأفلام تجمع بين نجوم كبار مثل تامر حسني، محمد رمضان، علي ربيع، هنا الزاهد، ومنة شلبي، وغيرهم، فيما تقدم مشاهد متنوعة من الكوميديا، الدراما، والأكشن.

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وفيما يلي أبرز الأفلام السينمائية المنتظرة هذا الموسم:

فيلم "ريستارت"

يعود تامر حسني للتعاون مع هنا الزاهد في فيلم "ريستارت" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي عن المسؤوليات وتحقيق النجاحات. يشارك في الفيلم أيضًا كل من باسم سمرة، عصام السقا، وميكا، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق. يعد هذا التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد فيلم "بحبك" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في 2022.



فيلم "أسد أسود"

الفنان محمد رمضان يعود للساحة السينمائية من خلال فيلمه التاريخي "أسد"، الذي يعتمد على أحداث تاريخية وقعت في عام 1280 خلال حكم المماليك. يقدم رمضان في الفيلم شخصية جديدة ومختلفة عن الأدوار السابقة، حيث يظهر بـ "لوك" جديد بتصفيفة شعر مجعد ولحية كثيفة. الفيلم من تأليف الأشقاء محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، رزان جمال، وكامل الباشا.



فيلم "الصفا الثانوية بنات"

في إطار كوميدي، يروي فيلم "الصفا الثانوية بنات" قصة أستاذ طموح ينتقل للتدريس في مدرسة "الصفا الثانوية بنات" ويتعرض للعديد من التحديات. يشارك في الفيلم علي ربيع، أوس أوس، ومحمد ثروت، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح.



فيلم "سيكو سيكو"

يواصل عصام عمرو تصوير دوره في فيلم "سيكو سيكو"، الذي يعرض في موسم عيد الفطر 2025. الفيلم يشارك في بطولته باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، وتارا عماد. من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويعد من الأفلام المنتظرة في هذا الموسم.



فيلم "شقو 2: شبنش مراكش"

الفنان عمرو يوسف أعلن عن بدء تحضيرات الجزء الثاني من فيلم "شقو" تحت عنوان "شبنش مراكش". الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، محمد ممدوح، ويسرا.



فيلم "هيبتا 2: المناظرة الأخيرة"

يترقب محبو السينما الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، والذي يحمل عنوان "هيبتا - المناظرة الأخيرة". الفيلم من بطولة منة شلبي، كريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، ويشارك فيه أيضًا كريم قاسم، ميان السيد، ومحمد ممدوح. تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال، ومن إخراج هادي الباجوري.



تعد هذه مجموعة من الأفلام المنتظرة التي سيكون لها دور بارز في موسم عيد الفطر المقبل، مع وعد بتقديم تجارب سينمائية متنوعة تلبّي اهتمامات جمهور السينما في مصر والعالم العربي.