أكرم حُسني ينضم لمسلسلات رمضان 2025

وتداولت صحف أنباءً عن انضمام أكرم حسني إلى مسلسل سيُعرض في رمضان 2025، من إنتاج كريم أبو ذكري، في انتظار التعاقد مع باقي فريق العمل.
وشارك حسني أخيراً في مسلسل "ديبو"، الذي بطولة محمد أنور.
وحقق أكرم حسني نجاحاً كبيراً بتعاونه مع أنغام في ألبومها الجديد، حيث كتب أغنيتي "تيجي نسيب"، التي اختارتها أنغام عنواناً للألبوم، وهي من ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها"، من ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع نادر حمدي.
وفي المسرح، شارك حسني أخيراً في "تقويم جدة" بمسرحية "حتى لا يطير الدكان" في أبريل (نيسان) الماضي.
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