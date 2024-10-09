أكرم حُسني ينضم لمسلسلات رمضان 2025

الوكيل الإخباري- يستعد أكرم حسني لمسلسل جديد سيُعرض في رمضان المُقبل، بعد نجاح مسلسله في رمضان الماضي "بابا جه".

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وتداولت صحف أنباءً عن انضمام أكرم حسني إلى مسلسل سيُعرض في رمضان 2025، من إنتاج كريم أبو ذكري، في انتظار التعاقد مع باقي فريق العمل.



وشارك حسني أخيراً في مسلسل "ديبو"، الذي بطولة محمد أنور.



وحقق أكرم حسني نجاحاً كبيراً بتعاونه مع أنغام في ألبومها الجديد، حيث كتب أغنيتي "تيجي نسيب"، التي اختارتها أنغام عنواناً للألبوم، وهي من ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها"، من ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع نادر حمدي.



وفي المسرح، شارك حسني أخيراً في "تقويم جدة" بمسرحية "حتى لا يطير الدكان" في أبريل (نيسان) الماضي.