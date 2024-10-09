 
الأربعاء 2024-10-09 03:02 م
 

أكرم حُسني ينضم لمسلسلات رمضان 2025

أكرم حُسني
أكرم حُسني
الأربعاء، 09-10-2024 02:50 م

الوكيل الإخباري-   يستعد أكرم حسني لمسلسل جديد سيُعرض في رمضان المُقبل، بعد نجاح مسلسله في رمضان الماضي "بابا جه".

اضافة اعلان


وتداولت صحف أنباءً عن انضمام أكرم حسني إلى مسلسل سيُعرض في رمضان 2025، من إنتاج كريم أبو ذكري، في انتظار التعاقد مع باقي فريق العمل.


وشارك حسني أخيراً في مسلسل "ديبو"، الذي بطولة محمد أنور.


وحقق أكرم حسني نجاحاً كبيراً بتعاونه مع أنغام في ألبومها الجديد، حيث كتب أغنيتي "تيجي نسيب"، التي اختارتها أنغام عنواناً للألبوم، وهي من ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها"، من ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع نادر حمدي.


وفي المسرح، شارك حسني أخيراً في "تقويم جدة" بمسرحية "حتى لا يطير الدكان" في أبريل (نيسان) الماضي.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

اقتصاد محلي عاجل | وكلاء السيارات: قادرون على استيعاب رفع الحكومة لضريبة المركبات

لقطة من الفيديو

منوعات فيديو- فرنسي يسجل رقماً عالمياً بـ "قفزة الموت"

جانب من ورشة العمل

أخبار محلية الامانة تعقد ورشة عمل " تقليل هدر وفقدان الطعام في عمان "

هغاري

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: الضاحية ليست مجرد حي بل معقل لحزب الله

أكرم حُسني

فن ومشاهير أكرم حُسني ينضم لمسلسلات رمضان 2025

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات

من المصدر

عربي ودولي إثر وفاة قائدها..طائرة تركية تهبط اضطرارياً في نيويورك

مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات

أخبار محلية الدكتور فريحات يشارك فـي المنتدى الاقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية



 


الأكثر مشاهدة