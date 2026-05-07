أمنية لم تتحقق لـ هاني شاكر قبل رحيله

الوكيل الإخباري- في واحدة من أكثر المحطات تأثيراً بعد رحيل الفنان هاني شاكر، عادت إلى الواجهة أمنية فنية كان قد عبّر عنها قبل وفاته، حيث كشف في لقاء تلفزيوني سابق عن رغبته في العودة إلى التمثيل من خلال عمل درامي تلفزيوني.

وجاء ذلك بالتزامن مع تشييع جثمان الفنان الراحل، امس الأربعاء 6 مايو/أيار، من مسجد أبو شقة في مدينة الشيخ زايد، وسط حضور واسع من نجوم الفن والإعلام.



أمنية فنية لم تكتمل لهاني شاكر

وخلال ظهوره على هامش فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تحدث هاني شاكر عن رغبته في استئناف تجربته التمثيلية، موضحاً أنه لا يفكر في العودة إلى السينما، ويفضل خوض تجربة درامية تلفزيونية إذا توفر النص المناسب.