أمينة خليل تفاجئ جمهورها بزفافها على أحمد زعتر في حفل عائلي بسيط - صور

الوكيل الإخباري- فاجأت الفنانة المصرية أمينة خليل جمهورها بإعلان زفافها على المصور أحمد زعتر، في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، مع حرصها الشديد على الخصوصية والتكتم.

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فستان خاص وغموض متعمَّد



ارتدت أمينة فستاناً أنيقاً من تصميم "ميزون يحيى"، مزيناً بتطريزات ناعمة وطبقات من الغازار الحريري.

ورغم نفيها المستمر لعلاقتها بأحمد زعتر، حتى قبل أيام من الزفاف، نشرت اليوم صوراً رسمية من جلسة تصوير مع زوجها على مواقع التواصل.



تكتم رغم الشائعات

سبق أن نفت أمينة وجود علاقة تجمعها بزعتر، حتى بعد ظهورهما معاً في مهرجان "كان"، مؤكدة رغبتها في إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام.

ويُعد هذا الزواج ثالث تجربة ارتباط لها، بعد فسخ عقد قران سابق عام 2015 مع كريم الخشاب.

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