 
الأربعاء 2024-08-14 02:37 م
 
 

أم لثلاثة أطفال تحصد لقب "ملكة جمال روسيا 2024" للمتزوجات

الفائزة بمسابقة الجمال الروسية للسيدات المتزوجات
الفائزة بمسابقة الجمال الروسية للسيدات المتزوجات




 

الأربعاء، 14-08-2024 01:28 م

الوكيل الإخباري-   فازت ليودميلا روجنيفا في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2024" للمتزوجات، وهي أم لثلاثة أطفال من بطرسبورغ، وقد صرحت بذلك الخدمة الصحفية للمسابقة لوكالة "نوفوستي" الروسية.


وجاء في البيان الصادر عن الخدمة الصحفية: "الفائزة تبلغ من العمر 40 عامًا، ولديها ثلاثة أطفال. وُلدت في جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية حيث أمضت طفولتها، وتخرجت من المدرسة الثانوية في منطقة القوقاز الروسية، والتحقت بجامعة بطرسبورغ للتقنيات الصناعية والتصميم".


وفازت بالجائزة الثانية في المسابقة وبلقب "روسيا غلوب" داريا زاخاروفا، البالغة من العمر 35 عامًا من مدينة نيجني نوفغورود الروسية. كما أوضحت الخدمة الصحفية، فإنها ستمثل روسيا من بين 80 دولة حول العالم في مسابقة "ملكة جمال الكرة الأرضية 2024".


وكانت إيفجينيا موروزوفا من بسكوف الوصيفة الأولى لملكة جمال روسيا، والوصيفة الثانية هي غالينا باشكوفا من ستافروبول. كما تم منح كريستينا فولسكايا من سامارا لقب "ملكة الجمال الكلاسيكية".


يُذكر أن الدور النهائي لمسابقة الجمال الوطنية السادسة والعشرين للنساء المتزوجات "ملكة جمال روسيا 2024" أُقيم في قاعة الحفلات الموسيقية الكبيرة بمركز الفولكلور في موسكو. وسجلت المسابقة هذا العام رقمًا قياسيًا لعدد الأمهات اللاتي لديهن العديد من الأطفال: من بين 39 متأهلة للتصفيات النهائية من جميع أنحاء البلاد، كانت 13 منهن لديهن العديد من الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، تأهلت للدور النهائي في المسابقة عدة زوجات للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

 

RT 

gnews

أحدث الأخبار

محصول الزيتون

أخبار محلية جمعية زيت الزيتون ‏النسائية تسلط الضوء على مزايا "القطافات الآلية"

تعبيرية

منوعات جامعة روسية تطور أقماراً جديدة لدراسة الغلاف الجوي

الجامعة الاردنية

أخبار محلية الجامعة الأردنية تبدأ باستقبال طلبات الموازي

ذاتية التشغيل يمكنها التحرك عبر الماء

تكنولوجيا حشرة روبوتية تعمل بالبكتيريا

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

جانب من الجلسات

أخبار محلية "كلنا الأردن" تختتم برنامجا تدريبيا حول التجارة الإلكترونية بالعقبة

تعبيرية

تكنولوجيا أفضل 6 تطبيقات لتتبع مصروفاتك وتوفير أموالك في 2024

حزب الله

عربي ودولي حزب الله يهاجم تجمعا لجنود إسرائيليين





 


 



الأكثر مشاهدة