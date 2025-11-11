أنباء عن ارتباطها بكريم محمود عبد العزيز.. دينا الشربيني ترد بخطوة غير متوقعة وتكشف هوية المسرّب!

ورغم الشائعات التي ربطت بين الانفصال والعلاقة الجديدة، أكدت مصادر مقربة أن كريم ودينا لم يعلنا أي ارتباط رسمي حتى الآن، بينما تلتزم دينا الصمت تجاه ما يُنشر حول حياتها الخاصة.
وكشفت منصة "نواعم" أن دينا الشربيني تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الأخبار الكاذبة، مؤكدة أن ما يتم تداوله عن اشتراطها لانفصال كريم عن زوجته لا أساس له من الصحة.
وترددت أنباء عن أن صديقة مقربة من الطرفين كانت وراء تسريب أخبار عن عودتهما للتواصل تمهيداً لإعلان رسمي محتمل خلال الفترة المقبلة، دون أي تأكيد من الطرفين حتى الآن.
