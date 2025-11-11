الثلاثاء 2025-11-11 03:44 م
 

أنباء عن ارتباطها بكريم محمود عبد العزيز.. دينا الشربيني ترد بخطوة غير متوقعة وتكشف هوية المسرّب!

الثلاثاء، 11-11-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري-   لا يزال خبر ارتباط الفنانة المصرية دينا الشربيني بالفنان كريم محمود عبدالعزيز يتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد أيام من إعلان الأخير انفصاله رسمياً عن زوجته آن الرفاعي.

ورغم الشائعات التي ربطت بين الانفصال والعلاقة الجديدة، أكدت مصادر مقربة أن كريم ودينا لم يعلنا أي ارتباط رسمي حتى الآن، بينما تلتزم دينا الصمت تجاه ما يُنشر حول حياتها الخاصة.


وكشفت منصة "نواعم" أن دينا الشربيني تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الأخبار الكاذبة، مؤكدة أن ما يتم تداوله عن اشتراطها لانفصال كريم عن زوجته لا أساس له من الصحة.


وترددت أنباء عن أن صديقة مقربة من الطرفين كانت وراء تسريب أخبار عن عودتهما للتواصل تمهيداً لإعلان رسمي محتمل خلال الفترة المقبلة، دون أي تأكيد من الطرفين حتى الآن.

 

لبنان 24 

 
 
gnews

