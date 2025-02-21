أنباء عن اصابة عبدالمجيد عبدالله بالسرطان ونقله للعلاج بأمريكا

وفي التفاصيل، أصيب المغني السعودي عبد المجيد عبد الله بوعكة صحية مفاجئة استدعت إلغاء جميع التزاماته الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لتعافيه وعودته إلى الساحة الغنائية.
وأعلن حساب "روتانا لايف" عبر منصة "إكس" عن قرار إلغاء جميع حفلات المطرب السعودي وارتباطاته الفنية، موضحًا أن القرار جاء بناءً على حالته الصحية، متمنين له الشفاء العاجل وعودة سريعة لجمهوره ومحبيه.
وكشف أحد الناشطين عن سقوط عبد المجيد عبد الله أثناء أدائه البروفات لإحدى حفلاته التي ينوي إحيائها.
وأضاف المتابع، بأنه تم إسعاف الفنان السعودي إلى المستشفى حيث كانت نتيجة الفحوصات صادمة ومحزنة، إذ تبين بأنه مرض السرطان الخبيث قد تمكن من جسده وانتشر، وهو في مراحله الأخيرة حسب تسريبات المقربين منه.
وتابع حديثه بأن الموضوع مكتم عليه لكنه تسرب للدوائر الخاصة من الفنان، كما أنه سيذهب للعلاج للولايات المتحدة الأمريكية قريباً جدًا.
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