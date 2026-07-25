أنباء عن حمل نجوى كرم بطفلها الأول بعمر الـ60

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الوكيل الإخباري- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بحمل نجوى بطفلها الأول، عن عمر 60 عامًا، وذلك بعد أكثر من 30 عامًا من زواجها من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني. اضافة اعلان





وأثارت هذه الأنباء تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين تناقلوا الخبر على نطاق كبير وسط حالة من الجدل والترقب بشأن صحته.





