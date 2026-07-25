أنباء عن حمل نجوى كرم بطفلها الأول بعمر الـ60

وأثارت هذه الأنباء تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين تناقلوا الخبر على نطاق كبير وسط حالة من الجدل والترقب بشأن صحته.
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