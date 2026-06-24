أنباء متداولة عن زواج براد بيت.. فما الحقيقة؟

الوكيل الإخباري- تداولت تقارير إعلامية أنباء عن زواج الممثل العالمي براد بيت من صديقته إينيس دي رامون سرًا، بعد علاقة استمرت نحو أربعة أعوام.

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وتزايدت التكهنات عقب ظهورهما الأخير في لوس أنجلوس، حيث نقلت تقارير عن مصادر مقربة من بيت أن الثنائي يعيشان علاقة مستقرة تشبه حياة الأزواج.