أنباء متداولة عن زواج براد بيت.. فما الحقيقة؟

وتزايدت التكهنات عقب ظهورهما الأخير في لوس أنجلوس، حيث نقلت تقارير عن مصادر مقربة من بيت أن الثنائي يعيشان علاقة مستقرة تشبه حياة الأزواج.
وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد رسمي من براد بيت أو إينيس دي رامون بشأن عقد قرانهما.
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