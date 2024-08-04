أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالابتزاز

الوكيل الإخباري - وجّهت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي سلسلة اتهامات إلى طليقها ووالد أبنائها براد بيت، مدعية أنه يحاول منعها من كشف بعض أسرارهما، مثل ما يُشاع عن تعنيفه لها ولأطفالهما.



وبحسب وثائق المحكمة التي قُدمت في 25 يوليو (تموز) الماضي، ذكر محامو أنجلينا جولي (49 عاماً) أن طليقها (60 عاماً) يسعى جاهداً لإقناعها بالتوقيع على اتفاقية عدم الإفصاح عن أي إساءة ارتكبها، وفقاً لما نقلته مجلة "بيج 6".



انتهاكات قانونية متبادلة

وكان بيت قد رفع دعوى قضائية عام 2022 ضد زوجته السابقة لبيع حصتها من مملكاتهما المشتركة، مدعياً أنها انتهكت اتفاقاً لا يمكن لأي منهما بيعه ما لم يوافق الآخر.

وأكد الفريق القانوني لبطلة فيلم "ميليفيسنت"أنها لم تكن تتصرف بحقد وبقصد إيذاء بيت ردّاً على أي حكم بالحضانة، وأوضحو ا أنها عرضت عليه شراء حصتها لكنه رفض.

كما ذكر الفريق أن بيت ربط شراء حصة جولي بالتوصل إلى اتفاق حول عدم إفشاء الأسرار، بموجب عقد قدره 8.5 ملايين دولار، وبكل يكون ضمن صمتها بشأن إساءة معاملته.

ودعوا بيت إلى كشفه عن المعلومات السرية بنفسه، لكن محامي بيت رأى أن الأمر شخصي ولا يلزم الكشف عنه أو إخراجه إلى العلن بشكل تطفلي.

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