أنجلينا جولي تُخطط لمغادرة أمريكا بحثا عن الخصوصية والأمان

وقالت جولي لمجلة "هوليوود ريبورتر" في أغسطس/آب 2024: "عندما يكون لديك عائلة كبيرة، تريد لهم الخصوصية والهدوء والأمان… سأتمكن من المغادرة بمجرد أن يبلغ أبنائي 18 عامًا". وأضافت أنها ستقضي الكثير من الوقت في كمبوديا، حيث تمتلك منزلًا ومحمية طبيعية، وتعتبرها موطنها "في قلبها".
وشهدت الفترة الأخيرة تكهنات عن صعوبات مالية لأنجلينا جولي بعد بيعها شقتها في نيويورك ووجود نزاعات قانونية مع براد بيت حول مزرعة "ميرافيل"، بالإضافة إلى خسائر مالية سجلتها مؤسسة "جولي-بيت" الخيرية، رغم أصولها التي تجاوزت 1.6 مليون دولار. كما تواجه أنجلينا تحديات قانونية حول علامتها التجارية "أتيليه جولي".
-
أخبار متعلقة
-
بعد منشور زينة المثير للجدل.. هل تزوج أحمد عز من مديرة أعماله؟
-
ما هي آخر التطورات الصحية للفنانة شيرين؟
-
مليون طلب على تذاكر حفل راشد الماجد في الرياض
-
نتائج الخزعة تنهي الجدل حول صحة الفنان فايز المالكي
-
بيان لنقابة المهن الموسيقية حول صحة عادل إمام
-
مطرب مصري شهير يعلن اعتزاله الغناء بصورة مفاجئة
-
فنانة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل ابتعادها عن الفن لمدة 13 عاما
-
موعد ونجوم "ليلة الأرز" في موسم الرياض