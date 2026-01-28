الأربعاء 2026-01-28 01:27 م

أنجلينا جولي تُخطط لمغادرة أمريكا بحثا عن الخصوصية والأمان

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
 
الأربعاء، 28-01-2026 11:31 ص
الوكيل الإخباري-   تخطط النجمة العالمية أنجلينا جولي لمغادرة الولايات المتحدة، بعد سنوات قضتها في لوس أنجلوس، حيث بدأت التخطيط لبيع منزلها التاريخي الذي اشترته عام 2017 مقابل 24.5 مليون دولار. ويأتي هذا القرار وسط رغبتها في البحث عن الخصوصية والأمان لأبنائها الستة بعد الانفصال عن براد بيت.اضافة اعلان


وقالت جولي لمجلة "هوليوود ريبورتر" في أغسطس/آب 2024: "عندما يكون لديك عائلة كبيرة، تريد لهم الخصوصية والهدوء والأمان… سأتمكن من المغادرة بمجرد أن يبلغ أبنائي 18 عامًا". وأضافت أنها ستقضي الكثير من الوقت في كمبوديا، حيث تمتلك منزلًا ومحمية طبيعية، وتعتبرها موطنها "في قلبها".

وشهدت الفترة الأخيرة تكهنات عن صعوبات مالية لأنجلينا جولي بعد بيعها شقتها في نيويورك ووجود نزاعات قانونية مع براد بيت حول مزرعة "ميرافيل"، بالإضافة إلى خسائر مالية سجلتها مؤسسة "جولي-بيت" الخيرية، رغم أصولها التي تجاوزت 1.6 مليون دولار. كما تواجه أنجلينا تحديات قانونية حول علامتها التجارية "أتيليه جولي".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

شؤون برلمانية فقدان النصاب يهدد جلسات النواب.. والقاضي يدعو للالتزام بالحضور

كم مرة يجب تغيير فرشاة أسنانك لحماية فمك من البكتيريا؟

منوعات كم مرة يجب تغيير فرشاة أسنانك لحماية فمك من البكتيريا؟

مجموعة CFI تسجّل أقوى ربع سنوي في تاريخها بقيمة تداولات بلغت 2.07 تريليون دولار

أخبار الشركات مجموعة CFI تسجّل أقوى ربع سنوي في تاريخها بقيمة تداولات بلغت 2.07 تريليون دولار

كيف تختارين مكياجكِ حسب شخصيتكِ بعيداً عن ضجيج الموضة وصيحاتها المتغيرة؟

المرأة والجمال كيف تختارين مكياجكِ حسب شخصيتكِ بعيداً عن ضجيج الموضة وصيحاتها المتغيرة؟

تزويد مستشفى الأميرة بسمة الجديد بأول جهاز رنين مغناطيسي مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أخبار محلية تزويد مستشفى الأميرة بسمة الجديد بأول جهاز رنين مغناطيسي مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ

شؤون برلمانية وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ

ن

شؤون برلمانية أبو رمان: أمام سيدة تستجدي عدم قطع الكهرباء.. أشعر بالخجل

سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية

أخبار الشركات سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية



 






الأكثر مشاهدة