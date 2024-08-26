أنغام تختتم حفلات الصيف بحفلين في الكويت

ويُقام الحفلان يومي 6 و7 نوفمبر في دار الأوبرا الكويتية، ومن المتوقع أن يشهدا حضوراً جماهيرياً كثيفاً.
وكانت أنغام قد شوّقت جمهورها للحفل الأول الذي تحييه بعد طرح ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، حيث أعادت، وعبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، نشر بوستر الحفل الذي نشرته الصفحة الرسمية لشركة "بنش مارك"، وأعلنت من خلاله عن إقامة حفل غنائي للنجمة أنغام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، واصفةً الحفل بأنه الأول الذي تحييه أنغام بعد طرح الألبوم.
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