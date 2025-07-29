أنغام تظهر من المستشفى بعد جراحة دقيقة.. وهذه حالتها - صورة

الوكيل الإخباري- تواصل الفنانة المصرية أنغام تلقّي الرعاية الطبية في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة الألمانية برلين، بعد خضوعها قبل أيام لـجراحة دقيقة لاستئصال ورم صغير في البنكرياس.

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وذكر مصدر مقرّب من الفنانة لـ"العربية.نت" أن الفريق الطبي المشرف على حالتها طلب إجراء فحوصات طبية دقيقة لتقييم حالتها الصحية بعد الجراحة، وتحديد الخطوة التالية في خطة العلاج.



وأوضح المصدر أن نتائج الفحوصات هي التي ستُحدد ما إذا كانت أنغام ستحتاج إلى تدخل جراحي آخر لاستئصال البنكرياس بالكامل، أو ما إذا كان من الممكن اعتماد خطة علاج دوائية دون اللجوء لعملية إضافية.



ومن المقرر أن تظل أنغام في ألمانيا لبضعة أيام إضافية، ولن تعود إلى القاهرة قبل منتصف أغسطس (آب) المقبل أو حتى يسمح الأطباء بذلك، وفقًا لتقديرات الفريق الطبي.



وكانت أنغام قد نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها فور خروجها من غرفة العمليات، في خطوة هدفت إلى طمأنة جمهورها بعد تداول شائعات غير دقيقة حول إصابتها بسرطان الثدي، وهو ما نفاه المكتب الإعلامي للفنانة مؤكدًا أن سبب السفر إلى ألمانيا كان لإجراء فحوصات وعملية جراحية في البنكرياس.



