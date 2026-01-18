أنغام تعيد إحياء أجمل أغانيها في Joy Awards 2026

لم تقتصر لحظة أنغام على الأداء الصوتي فقط، بل أضفت إطلالتها الأنيقة حضورًا متكاملًا يعكس ذوقها الرفيع وبساطتها الراقية، ما جعل فقرتها من أبرز محطات الحفل.
وجاءت مشاركتها لتؤكد أن نجاحها نتاج مسيرة طويلة من الاجتهاد والاختيارات الفنية المدروسة، مع رسالة فنية تؤكد أن الطرب الأصيل ما زال حاضرًا وقادرًا على أسر القلوب.
-
أخبار متعلقة
-
من حفل جوي اووردز 2026.. محمد فضل شاكر يطمئن الجمهور على صحة والده
-
فقرة باب الحارة تتصدر الترند في JOY AWARDS – جوي أوردز 2026 - صور
-
الفائزون في حفل جوي اووردز 2026 .. عروض مبهرة وتكريمات مؤثرة
-
محمد فضل شاكر يعلن حمل زوجته في Joy Awards 2026
-
عبير نعمة تكرم الراحلين بأغنية في حفل Joy Awards 2026 - صورة
-
رامز جلال يكشف ملامح برنامجه في رمضان 2026 - فيديو
-
الموت يفجع الفنانة المصرية شيرين
-
توقيف الممثل البريطاني كيفر ساذرلاند في هوليوود