أنغام تعيد إحياء أجمل أغانيها في Joy Awards 2026

الأحد، 18-01-2026 03:24 م

الوكيل الإخباري-   خطف النجمة أنغام الأضواء خلال حفل Joy Awards 2026، حيث قدمت فقرة غنائية استعراضية أمتعت الحضور، مستعرضة أبرز محطاتها الفنية من أشهر أغانيها مثل «هو أنت مين»، «سيدي وصالك» و*«ياريتك فاهمني»*.

لم تقتصر لحظة أنغام على الأداء الصوتي فقط، بل أضفت إطلالتها الأنيقة حضورًا متكاملًا يعكس ذوقها الرفيع وبساطتها الراقية، ما جعل فقرتها من أبرز محطات الحفل.


وجاءت مشاركتها لتؤكد أن نجاحها نتاج مسيرة طويلة من الاجتهاد والاختيارات الفنية المدروسة، مع رسالة فنية تؤكد أن الطرب الأصيل ما زال حاضرًا وقادرًا على أسر القلوب.

 

