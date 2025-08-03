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أنغام في المستشفى .. محمود سعد يكشف تطورات حالتها الصحية ويطلب الدعاء

أنغام في المستشفى .. محمود سعد يكشف تطورات حالتها الصحية ويطلب الدعاء
أنغام في المستشفى .. محمود سعد يكشف تطورات حالتها الصحية ويطلب الدعاء
 
الأحد، 03-08-2025 11:52 م
الوكيل الإخباري-   كشف الإعلامي المصري محمود سعد عن التطورات الأخيرة لصحة المطربة المصرية أنغام، وذلك في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".اضافة اعلان


وأكد الإعلامي المصري أنه يتواصل مع أنغام بشكل يومي هي وابنها عمر، الذي يرتبط معه بعلاقة طويلة للغاية، وكان يحرص على اللعب معه لسنوات.

وأوضح سعد أن المطربة المصرية تعاني من آلام شديدة في الوقت الحالي وهناك بعض المشكلات الصحية، وخلال الأيام الثلاثة المقبلة ستظهر التطورات الخاصة بالحالة.

وحث الإعلامي البارز الجمهور على الدعاء لأنغام قائلاً: "ادعوا لها لأن الألم عنيف".

وفي الوقت الذي أشار فيه الإعلامي المصري إلى أن حالة أنغام صعبة، شدد على أن الحالة ليست خطرة، وعلق: "الحكاية صعبة، لكن إن شاء الله لا توجد خطورة".

وذكر سعد أن أنغام ترقد في المستشفى محاطة بأبنائها وأصدقائها، وأنه يحرص على نقل تطورات الحالة الصحية للمطربة، في ظل الأخبار المغلوطة التي تنتشر عنها بين الحين والآخر.

وكشف سعد عن علاقة صداقة قوية تجمعه بأنغام منذ سنوات طويلة، حيث اعتاد على أن يحضر معها تسجيل الأغنيات واختيار الكلمات ووضع الألحان، إلى أن تصبح الأغاني جاهزة للجمهور.

وكان سعد قد أعلن عبر حسابه على "فيسبوك" أن أنغام خضعت لعملية منظار دخل من الفم لإزالة "كيس على البنكرياس" بإحدى المستشفيات المتخصصة في ميونخ بألمانيا، مؤكداً أن جزءاً بسيطاً من هذا الكيس متبقٍ ويحتاج فقط إلى المتابعة بعد العودة إلى مصر.

وأوضح سعد أنه تم عمل التحاليل اللازمة للكيس الذي تم استئصاله، حيث تبين أنه حميد، مؤكداً أن الوضع الصحي لأنغام مستقر، إلا أنها تعاني من بعض الآلام، متمنياً لها الشفاء العاجل.

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