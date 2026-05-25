الإثنين 2026-05-25 12:40 م

أنغام وأحمد عز يلفتان الانظار.. لقاء مفاجئ عند الأهرامات

الإثنين، 25-05-2026 12:28 م

الوكيل الإخباري-   رغم أن الحدث كان رياضياً بامتياز، في نزال ملاكمة أُقيم عند سفح أهرامات الجيزة بحضور نجوم من الرياضة والسينما، فإن الأنظار اتجهت إلى المطربة أنغام والفنان أحمد عز.

وتداول رواد مواقع التواصل، منذ مساء السبت، مقاطع فيديو جمعت النجمين للمرة الأولى منذ سنوات، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، خصوصاً في ظل الحديث السابق عن زواج غير معلن بينهما استمر لأشهر بين عامي 2011 و2012.


ولم يعلّق أنغام أو أحمد عز سابقاً على هذه القضية، كما تجنّبا الظهور معاً في مناسبات عامة طوال السنوات الماضية.
 
وظهر في المقاطع المتداولة أيضاً عبد الرحمن، نجل أنغام، إلى جانب الفنان عمرو دياب، في مشاهد مشتركة حظيت بتفاعل واسع.


وكان التعليق الأكثر انتشاراً بين المتابعين: "متقابلناش من بدري ليه؟"، المستوحى من أغنية أنغام الأخيرة في مسلسل "اتنين غيرنا"، في إشارة إلى ترحيب الجمهور بظهور النجمين معاً مجدداً تحت الأضواء. 

 
 


