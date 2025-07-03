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أنغام وشيرين تتصدران الترند فى الساعات الأخيرة..ما القصة ؟

تغتت
أنغام و شيرين
 
الخميس، 03-07-2025 10:11 ص

الوكيل الإخباري-  تصدر اسما النجمتين أنغام وشيرين عبدالوهاب قوائم محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد مداخلة هاتفية مؤثرة أجرتها أنغام مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON E، والتي تناولت خلالها الأزمة المتصاعدة بين جمهور شيرين وبعض محبي أنغام.

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الاتهام: أنغام وراء حملة الاعتزال ضد شيرين
وواجهت أنغام خلال المداخلة مزاعم انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأنها السبب وراء الحملة التي تطالب شيرين عبدالوهاب باعتزال الغناء، في أعقاب أزمتها الأخيرة بمهرجان موازين، حيث تعرضت شيرين لانتقادات حادة بسبب اعتمادها على تقنية البلاي باك لعجزها عن الغناء الحي بصوتها.


أنغام ترد وتكشف عن علاقتها السابقة بشيرين
وردت أنغام على هذه المزاعم قائلة:
"كل ما يتردد هو ظلم وافتراء.. عانيت كثيرًا من الشائعات طوال السنوات الماضية، وتعرضت لهجوم مباشر من شيرين نفسها، لكني اخترت تجاهل الأمر وغفران ما حدث بعد اعتذارها، وقدمت لها أعذارًا في مخيلتي، لكن الأمور تزداد سوءًا يوماً بعد يوم."


بكاء على الهواء وتهديد بالتصعيد القانوني
وانهارت أنغام بالدموع على الهواء خلال المداخلة، متأثرة بما تتعرض له من هجوم ممنهج، مؤكدة أنها لن تظل صامتة بعد الآن.


"لن أقبل بهذه الإهانات مرة أخرى، وسأتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يوجه لي اتهامات باطلة"، أكدت أنغام بنبرة حازمة.


خلفية الأزمة
يأتي هذا التوتر في أعقاب أزمة كبيرة واجهتها شيرين عبدالوهاب في حفل موازين، حيث انتقد الجمهور أداءها، معتمدًا على مقاطع تُظهر استخدامها للبلاي باك، مما دفع البعض إلى التشكيك في جاهزيتها الفنية، وسط اتهامات متبادلة بين جمهور الفنانتين، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

 

خبر ابيض 

 
 
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